為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

拚經濟！越南開放電子簽 台灣旅客年增8倍

越南拚觀光，圖為河內街頭的觀光客一邊拖著行李一邊吃「banh mi」越式法國麵包。（歐新社資料照）

越南拚觀光，圖為河內街頭的觀光客一邊拖著行李一邊吃「banh mi」越式法國麵包。（歐新社資料照）

2023/11/22 08:35

〔中央社〕越南今年8月中旬開放電子簽證，台灣在9月超越美國成為越南第3大旅客來源國。台灣背包客大多肯定越南電子簽證政策，但有人在河內市旅行時不幸被計程車司機敲竹槓，提醒民眾留意。

越南8月15日對台灣開放電子簽證，旅客免去先前須委由業者辦理入境許可的高昂費用。台灣背包客Michael與Peter近日在河內市旅遊受訪時，對越南開放台灣申辦電子簽一事豎起大拇指。

Michael表示，今年5月規劃來越南旅行，當時詢問旅行社發現，光是取得入境許可的代辦費，就要新台幣6000元至1萬元，「當下有點傻眼，比我機票加飯店還要貴」，後來10月自己辦電子簽只花25美元（約新台幣785元）。

電子簽有助旅客省下大把銀子，帶動台灣旅客赴越。根據越南國家旅遊局統計，台灣旅客赴越人次於9月底超越美國，僅次於韓國、中國，成為越南第3大旅客來源國，至10月底累計近67萬台灣旅客人次到訪越南、年增8倍。

越南對台灣開放電子簽迄今3個多月，一開始民怨很多，包括無法線上刷卡、國籍被寫成「中國台灣」、審核通過卻沒給簽證、未能在承諾天數內核發簽證等種種問題，目前已逐步做出修改。

Michael指出，申請越南電子簽的工作天數為3天，他一開始將名字以空格隔開，3天後被退件，修改後第3天就成功取得電子簽。他希望越南可以考慮新增中文版的電子簽申請介面，對中文母語者會更友善。

和Michael結伴旅行的Peter表示，這是他第一次來越南，以前用想像的會覺得越南很落後，來了以後發現越南雖不如台灣某些地方繁華，但進步明顯可見，只有交通比較混亂，用路人不太遵守號誌。

越南近來加強打擊旅遊業者敲竹槓、海關人員索討小費等行為，但Peter與Michael仍不幸遇上。Peter回憶，在老城區採買後坐上一輛停在店門口的計程車，3公里路程被索取20萬越南盾（新台幣約260元），殺價後還是付了10萬。

為避免被當肥羊，民眾赴越旅遊最好使用叫車軟體，或請店家、飯店向車行叫車，發生糾紛時才有第三方機構可協助。根據目前行情，河內市計程車起步價及每公里續程費依車行、車型不同介於1萬至1.5萬越南盾不等。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
淪中共打壓海外異議幫兇？泰國擬讓中國警察進駐 輿論炸鍋
2023/11/13 18:24

淪中共打壓海外異議幫兇？泰國擬讓中國警察進駐 輿論炸鍋
南韓外國遊客連3月破百萬人次 台灣人佔第4多
2023/10/30 16:40

南韓外國遊客連3月破百萬人次 台灣人佔第4多

揚昇君悅 雙敦學區 21層制震景觀地標建築
出口、旅遊業大好 日本第2季GDP大增6％
2023/08/16 16:21

出口、旅遊業大好 日本第2季GDP大增6％
申請越南電子簽證標「中國（台灣）」 外交部嚴正交涉力促改正
2023/08/15 20:35

申請越南電子簽證標「中國（台灣）」 外交部嚴正交涉力促改正

六福萬怡酒店 研擬短中長期節能方案
玩越南更方便！ 外交部證實：越南電子簽證「台灣適用」
2023/08/15 12:35

玩越南更方便！ 外交部證實：越南電子簽證「台灣適用」
日本我們來了！5月有30萬台灣遊客湧進日本
2023/06/27 06:51

日本我們來了！5月有30萬台灣遊客湧進日本
國際今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播