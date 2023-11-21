拜習會後 美財長：雙方在台灣地位議題分歧仍大

2023/11/21 03:30

〔中央社〕美國財政部長葉倫今天表示，美國總統拜登和中國國家主席習近平上週於舊金山舉行的亞太經濟合作會議（APEC）期間進行會晤後，雙方在台灣地位議題上仍有很大分歧。

葉倫（Janet Yellen）接受美國財經媒體CNBC節目Squawk Box訪問說道：「習主席確實表達台灣與中國大陸統一是非常重要的觀點。當然他表達希望透過和平的方式實現這項目標。」

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她還提到：「但拜登（Joe Biden）總統表示，我們對於台灣的政策一直以來都維持不變。」

會晤習近平之後的數小時，拜登在記者會指出：「我們維持一個中國政策的共識，我不會改變這一點，這一點不會改變的。」

CNBC報導，美國承認中華人民共和國是中國的唯一合法政府，但也堅稱台灣是自治領土，儘管北京當局宣稱台灣是中國的一部分。

即使兩人上週會談過後，拜登與習近平在這個議題上的僵持，也可能產生軍事方面的影響，儘管習近平堅稱他不希望發生軍事衝突。

台灣政府官員已經指出，近幾個月來中國在台灣周邊的軍事行動不斷擴增。官員們擔心，中國在台灣周邊的軍事活動可能會造成意外衝突並爆發成全面衝突。

美國軍方官員已經警告，中國可能於2027年之前做好攻打台灣的準備。他們還批評美國沒有向台灣提供足夠的軍事支援來嚇阻中國。

拜登日前向美國國會提出1050億美元的預算案，主要援助給烏克蘭和以色列用於兩國各自的戰爭，其中還包括20億美元用於台灣及更廣泛的印太地區安全措施。

葉倫今天對此表示，這項預算案「對於美國的國家安全至關重要」。1121121

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