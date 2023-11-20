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考量台灣遭受威脅 美眾院中國委員會：年底前勢必通過軍援案

蓋拉格指出，若不解決中國企圖武力侵犯台灣的根本問題，再多外交努力也無法發揮作用。（彭博）

蓋拉格指出，若不解決中國企圖武力侵犯台灣的根本問題，再多外交努力也無法發揮作用。（彭博）

2023/11/20 18:38

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國聯邦眾議院「美中戰略競爭特別委員會」的共和、民主兩黨領袖，19日在訪問中表示，考量台灣面臨的威脅日益加劇，兩黨將攜手合作在年底前通過拜登總統軍援台灣和其他亞洲盟友40億美元的計畫。

眾院「美中戰略競爭特別委員會」共和黨籍主席蓋拉格與首席民主黨議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi），19日在《哥倫比亞廣播公司》（CBS）新聞節目「面對全國」訪問中，對國會在年底前通過對台灣和其他亞洲盟友的軍援計畫表達決心。

蓋拉格指出，在剛落幕「拜習會」期間，媒體幾乎沒有報導中國國家主席習近平對台灣的威脅有增無減，據報習近平還在會談期間告訴拜登，解決台灣問題比該地區的和平穩定更重要，而中共隨後發表官方聲明，要求美方停止武裝台灣，支持中國和平統一。

他說，此事提醒美方，若不解決根本問題，再多外交努力也無法發揮作用。台海兩岸乃至整個印太地區的硬實力平衡正在被侵蝕，戰爭風險隨之增加，美方必須在為時已晚前採取行動。

克利什納穆希也強調，國會別無選擇，必須通過拜登的軍援計畫，「總統要求撥出這筆款項是絕對正確的，不光為了台灣，也為了烏克蘭、以色列和其他優先事項，一切都是環環相扣、密不可分，我們必須確保向習近平傳達正確訊息」。

他還提到，最近的調查顯示，大多數選民認為未來10年內可能爆發戰爭，3/4的民主黨人和共和黨人都希望國會阻止戰爭，而做到這一點的最佳辦法是確保美國有能力嚇阻侵略，包括透過向台灣提供所需裝備，避免其遭侵犯，同時也要緩和言辭，確保美中最高層進行外交溝通。

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