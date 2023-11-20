為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

中國拉美國盟友聯合軍演 美國會機構憂解放軍「偷師美軍」

中國解放軍11月13日與柬埔寨、寮國、馬來西亞、泰國、越南軍隊，在廣東湛江舉行「和平友誼-2023」多國聯合演習。（取自微信公眾號《國防部發布》）

中國解放軍11月13日與柬埔寨、寮國、馬來西亞、泰國、越南軍隊，在廣東湛江舉行「和平友誼-2023」多國聯合演習。（取自微信公眾號《國防部發布》）

2023/11/20 20:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國近來頻頻拉攏美國盟友與解放軍聯合軍演，美國國會授權成立的「美中經濟暨安全檢討委員會」（USCC）14日發表年度報告指出，隨著中國與外軍合作增加，解放軍借機收集情報和「偷師」美國的機會也在增加，解放軍甚至借這些合作企圖破壞美國與盟友和夥伴的關係。

在此前一天，中國解放軍13日與柬埔寨、寮國、馬來西亞、泰國、越南軍隊，在廣東湛江舉行「和平友誼-2023」多國聯合演習，這是首次在中國舉行該系列演習。「和平友誼」聯演起源於2014年中國和馬來西亞軍隊的聯合桌面推演，2018年從中馬擴員至中馬泰，今年又擴員至6國，是參演國家最多的一次。

美國之音（VOA）報導，中國與外國合作夥伴的軍事聯繫，特別是與美國在亞太的盟友和夥伴頻繁演習，已讓美國引以為憂，中國與泰國的聯合軍演最為頻繁，也最令人擔憂。

報導引述USCC年度報告指出，「隨著中國更加重視加強與外國合作夥伴的軍事關係，可能導致解放軍收集情報、觀察戰術、技術和程序以及練習作戰相關技能的機會增加。」

報告說，解放軍利用雙邊和多邊演習進行越來越現實、以作戰為導向的訓練，如實彈演習、作戰模擬、防空和打擊行動。

報告還說，解放軍透過美國的盟友和夥伴來提高其戰鬥能力並學習美國的操作戰術和程序的風險仍然很高，尤其是當解放軍進一步參與多邊演習和關注人道主義援助與救災（HA／DR）、搜救、海上安全、反恐和打擊海盜等方面的行動中，美國可能會參與其中。

USCC的報告建議，美國有必要在中國可能參與的多邊演習之前、期間和之後與盟友和夥伴進行協調，以降低風險。報告認為，雖然完全孤立或避免解放軍參加某些多邊演習未必符合美國利益，但必須對解放軍的某些活動設立有效的「控制和屏障」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
與美國互別苗頭？ 中共將與東協5國舉行聯合軍演
2023/11/12 17:36

與美國互別苗頭？ 中共將與東協5國舉行聯合軍演
日美菲聯合抗中 日本邀菲律賓參加聯合軍演
2023/11/11 21:33

日美菲聯合抗中 日本邀菲律賓參加聯合軍演

60歲男星大談老少戀寵嫩妻 驚人竟靠這關鍵
菲軍設網路司令部 防範網攻
2023/10/20 05:30

菲軍設網路司令部 防範網攻
聯手對抗中國霸凌！日澳等多國願加入美菲巡邏南海
2023/09/18 06:57

聯手對抗中國霸凌！日澳等多國願加入美菲巡邏南海

最後倒數！三陽汰舊換新現省23,800
國際今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播