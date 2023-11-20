中國拉美國盟友聯合軍演 美國會機構憂解放軍「偷師美軍」

中國解放軍11月13日與柬埔寨、寮國、馬來西亞、泰國、越南軍隊，在廣東湛江舉行「和平友誼-2023」多國聯合演習。（取自微信公眾號《國防部發布》）

2023/11/20 20:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國近來頻頻拉攏美國盟友與解放軍聯合軍演，美國國會授權成立的「美中經濟暨安全檢討委員會」（USCC）14日發表年度報告指出，隨著中國與外軍合作增加，解放軍借機收集情報和「偷師」美國的機會也在增加，解放軍甚至借這些合作企圖破壞美國與盟友和夥伴的關係。

在此前一天，中國解放軍13日與柬埔寨、寮國、馬來西亞、泰國、越南軍隊，在廣東湛江舉行「和平友誼-2023」多國聯合演習，這是首次在中國舉行該系列演習。「和平友誼」聯演起源於2014年中國和馬來西亞軍隊的聯合桌面推演，2018年從中馬擴員至中馬泰，今年又擴員至6國，是參演國家最多的一次。

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美國之音（VOA）報導，中國與外國合作夥伴的軍事聯繫，特別是與美國在亞太的盟友和夥伴頻繁演習，已讓美國引以為憂，中國與泰國的聯合軍演最為頻繁，也最令人擔憂。

報導引述USCC年度報告指出，「隨著中國更加重視加強與外國合作夥伴的軍事關係，可能導致解放軍收集情報、觀察戰術、技術和程序以及練習作戰相關技能的機會增加。」

報告說，解放軍利用雙邊和多邊演習進行越來越現實、以作戰為導向的訓練，如實彈演習、作戰模擬、防空和打擊行動。

報告還說，解放軍透過美國的盟友和夥伴來提高其戰鬥能力並學習美國的操作戰術和程序的風險仍然很高，尤其是當解放軍進一步參與多邊演習和關注人道主義援助與救災（HA／DR）、搜救、海上安全、反恐和打擊海盜等方面的行動中，美國可能會參與其中。

USCC的報告建議，美國有必要在中國可能參與的多邊演習之前、期間和之後與盟友和夥伴進行協調，以降低風險。報告認為，雖然完全孤立或避免解放軍參加某些多邊演習未必符合美國利益，但必須對解放軍的某些活動設立有效的「控制和屏障」。

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