對抗中國霸凌 美菲日澳多國擬共同巡邏南海

菲律賓軍方表示，日本和澳洲已表達意願要參與菲律賓和美國在南海爭議海域的共同巡邏，且未來還有更多國家可能參與。圖為菲律賓和美國海巡隊船隻今年6月在菲國巴丹省馬里威勒斯外海聯合演習。（彭博）

2023/09/17 22:39

〔編譯楊芙宜／台北報導〕彭博今（17）日報導，菲律賓武裝部隊發言人艾吉拉（Medel Aguilar）表示，日本和澳洲已表達意願要參與菲律賓和美國在西菲律賓海（即南海）爭議海域的海上巡邏，「對此看法（聯合巡邏）持開放態度的其他國家，稍後將會予以確認指出」。

菲律賓軍方週六（16日）表示，在偵測到西菲律賓海的中國船隻再次增多之後，菲國軍方正升高海上監視。

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菲律賓和中國在南海緊張之際，菲國近期在此資源豐富的爭議海域上和美國、日本、澳洲舉行聯合軍演和海軍演習。

菲律賓每日詢問報網站（INQUIRER.net）報導，菲律賓武裝部隊西部軍區（WESCOM）司令卡羅斯（Alberto Carlos）表示，菲律賓軍方正在檢視來自不同國家提議的聯合巡航，旨在建立「基於規則的西菲律賓海國際秩序」。

卡羅斯意有所指地表示，「我們一貫申訴我們的鄰國不遵守國際法」，因此，菲國正在研究將與任何表示願意提供幫助、或有共同目標要建立此一基於規則的國際秩序的國家進行接觸，「我們正在仔細考慮所有提議」。

據菲律賓GMA電視台報導，菲律賓武裝部隊發言人艾吉拉16日在奎松市一場新聞論壇上表示，除了馬尼拉的長期盟友美國之外，「日本、澳洲、馬來西亞、法國、印度、加拿大和新加坡」都表示，有意與菲方在西菲律賓海聯合巡航。

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