對抗中國霸凌 美菲日澳多國擬共同巡邏南海
2023/09/17 22:39
〔編譯楊芙宜／台北報導〕彭博今（17）日報導，菲律賓武裝部隊發言人艾吉拉（Medel Aguilar）表示，日本和澳洲已表達意願要參與菲律賓和美國在西菲律賓海（即南海）爭議海域的海上巡邏，「對此看法（聯合巡邏）持開放態度的其他國家，稍後將會予以確認指出」。
菲律賓軍方週六（16日）表示，在偵測到西菲律賓海的中國船隻再次增多之後，菲國軍方正升高海上監視。
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菲律賓和中國在南海緊張之際，菲國近期在此資源豐富的爭議海域上和美國、日本、澳洲舉行聯合軍演和海軍演習。
菲律賓每日詢問報網站（INQUIRER.net）報導，菲律賓武裝部隊西部軍區（WESCOM）司令卡羅斯（Alberto Carlos）表示，菲律賓軍方正在檢視來自不同國家提議的聯合巡航，旨在建立「基於規則的西菲律賓海國際秩序」。
卡羅斯意有所指地表示，「我們一貫申訴我們的鄰國不遵守國際法」，因此，菲國正在研究將與任何表示願意提供幫助、或有共同目標要建立此一基於規則的國際秩序的國家進行接觸，「我們正在仔細考慮所有提議」。
據菲律賓GMA電視台報導，菲律賓武裝部隊發言人艾吉拉16日在奎松市一場新聞論壇上表示，除了馬尼拉的長期盟友美國之外，「日本、澳洲、馬來西亞、法國、印度、加拿大和新加坡」都表示，有意與菲方在西菲律賓海聯合巡航。