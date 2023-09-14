防禦中國犯台 美菲擬升級近台灣機場和海軍基地

美軍印太司令部司令阿基里諾（右）和菲律賓參謀總長布勞納（左）為首的高階軍事官員，13日走訪菲律賓班巴加省的巴塞空軍基地。（歐新社）

2023/09/14 05:50

〔編譯周虹汶／綜合報導〕為因應中國可能對台灣發動攻擊，美國和菲律賓正積極提升同盟防禦態勢，準備升級靠近台灣的機場和海軍基地。美軍印太司令部司令阿基里諾（John Aquilino）和菲律賓參謀總長布勞納（Romeo Brawner Jr.）為首的高階軍事官員，13日已前往當地視察。菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilbert Teodoro）也強調，儘管中國海警船不斷騷擾，菲國仍將持續進行對南海仁愛暗沙（菲稱愛尤銀礁）的補給任務。

彭博報導，菲律賓正尋求美國協助，在距離台灣僅約400公里的北部卡加延省卡米洛奧西亞斯海軍基地（Camilo Osias）興建一個碼頭，並整修當地機場。官員建議，在同樣靠近台灣的拉爾洛機場（Lal-lo Airport）內設置燃料儲存設施和指揮中心。

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布勞納向媒體表示，菲美兩軍不僅研議如何一起更有效地執行任務，也就未來將會展開的行動進行考量。

今年4月初，菲律賓宣布依據與美國簽訂的「加強國防合作協議」（EDCA），允許在現有5座基地之外，新增4座基地供美軍使用，分別是卡米洛奧西亞斯海軍基地和拉爾洛機場、伊薩貝拉省的德拉克魯茲軍營（Camp Melchor Dela Cruz），以及巴拉旺省的巴拉巴克島（Balabac Island）。

上月30日，路透引述菲國官員說法報導，美國正和菲國討論在菲國最北邊偏遠的巴丹群島（Batanes islands），開發一座港口，俾便美國進入此最接近台灣的戰略島嶼。巴丹群島距離台灣不到200公里，而兩者之間的巴士海峽被視為船舶航行西太平洋和南海之間的咽喉，以及中國一旦侵略台灣的關鍵水道。

上月15日，菲律賓發布6年國家安全政策文件，強調菲國尋求增強應對威脅的能力，而為了「達到可靠的防禦能力」，將加強與美國的菲美共同防禦條約，以及其他與區域夥伴之間的現存機制。菲律賓將台海衝突風險視為「重大疑慮」，認為中國武力攻台可能成為區域的衝突爆發點，並無可避免地影響到菲律賓。

菲律賓防長鐵歐多洛12日表示，儘管菲國1999年刻意擱淺於南沙群島仁愛暗沙以宣示主權的老舊登陸艦「馬德雷山號」，例行補給任務遭中國海警船不斷騷擾，但馬尼拉不會放棄，「我們將透過廣泛重新調整戰略並結成聯盟來實現」這項目標。菲國已啟動斥資數十億美元的軍事現代化計畫，重點為採購先進武器系統、軍艦和戰機。

菲律賓飛彈巡防艦「黎薩號」與美國海軍飛彈驅逐艦「強生號」（右），本月4日穿越菲律賓專屬經濟區內的南海海域。（法新社）

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