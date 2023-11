聯合國官員17日再度呼籲以哈雙方人道停火。圖為1名痛失親人的巴勒斯坦男子18日在加薩走廊南部城市汗尤尼斯哭倒在旁人懷中。(法新社)

2023/11/18 16:34

〔編譯張沛元/綜合報導〕聯合國負責人道事務與緊急援助的副秘書長葛瑞菲斯(Martin Griffiths)17日再度呼籲,以色列與控制加薩走廊的伊斯蘭激進組織「哈瑪斯」應基於人道理由暫時停火,以便將救援物資送到受困以哈血腥衝突的220萬加薩人手上。

葛瑞菲斯在向聯合國大會發表演說時表示,要稱這是什麼樣的停火都行,重點是,從人道主義的觀點,要求很簡單,就是停止戰鬥,好讓老百姓能安全地移動。

「我們又不是要求上天摘月(We are not asking for the moon,指提出無理要求,異想天開),」葛瑞菲斯說,「我們要求的是基本措施,以便滿足平民的基本需求與遏阻(以哈)危機的進程」。葛瑞菲斯還呼籲哈瑪斯無條件釋放所有被扣在加薩的人質。

加薩迄今已有1.2萬人死於以哈衝突,其中絕大部分是平民。葛瑞菲斯懇求:「讓加薩人暫時擺脫過去數週所遭受的慘事」。

