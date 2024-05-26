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英國二戰名機「噴火式」戰機墜毀 飛行員當場身亡

一架英國二戰名機「噴火式」戰機25日在林肯郡墜機，飛行員當場死亡。圖為示意圖，非事故機。（路透）

一架英國二戰名機「噴火式」戰機25日在林肯郡墜機，飛行員當場死亡。圖為示意圖，非事故機。（路透）

2024/05/26 11:06

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕位於英國林肯郡（Lincolnshire）的皇家空軍基地周邊25日發生墜機事件，一架英國二戰名機「噴火式」戰機在機場旁空地墜毀，機上飛行員當場身亡，英國皇家空軍（RAF）表示，目前正進行全面調查。

綜合外媒報導，英國皇家空軍指出，這架噴火式戰機隸屬於皇家空軍柯寧斯比（RAF Coningsby）基地的「不列顛戰役紀念飛行隊」，並表示：「我們非常悲傷地告知，今日有一名英國皇家空軍飛行員在柯寧斯比基地附近發生的悲慘事故中喪生。」

事故現場周邊道路已封鎖，當局告知駕駛人繞道而行。林肯郡警方指出，失事的噴火式戰機是一架單人座戰機，機內除了喪生的飛行員之外並沒有其他人。事發過後，英國首相蘇納克（Rishi Sunak）、威爾斯親王（Prince of Wales）威廉與凱特王妃等人均發文悼念。

「不列顛戰役紀念飛行隊」專門用於紀念展演飛行活動，隊中共擁有6架噴火式戰鬥機、2架「颶風式」戰鬥機、1架蘭開斯特轟炸機、1架C-47運輸機。噴火式戰機由超級馬林（Supermarine）公司設計、研製，一共製造超過二萬架，在納粹德國於1940年對英國展開大規模空戰與轟炸期間，噴火式戰機成為了保衛不列顛群島的要角，屢屢創下佳績，重創德國空中武力。此外噴火式戰機也曾在遠東、北非、西歐等地參戰，並於1961年退役，目前仍有部分戰機妥善保存至今。

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