下藥試圖性侵女議員 法國參議員體內疑驗出多種毒品、律師否認

法國參議員葛利歐，傳出對下議院女議員下藥並試圖性侵。（圖擷自法國參議院官網） ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

2023/11/18 12:48

〔即時新聞／綜合報導〕法國參議院外交暨國防委員會副主席、66歲參議員葛利歐（Joël Guerriau），傳出對國民議會（下議院）女議員下藥並試圖性侵，已於16日被警方逮捕，有消息顯示他體內驗出安非他命、鴉片藥物、大麻、古柯鹼、美沙酮、興奮劑的成分，但葛利歐委任律師17日晚間出面否認。

據法媒《BFNTV》報導，法國巴黎檢察官辦公室指出，葛利歐涉嫌在他人不知情的情況下，使用可能改變判斷力或控制力的物質，並試圖藉此展開強姦或性侵害。

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葛利歐委任律師德拉伊（Rémi-Pierre Drai）表示，全案目前仍在調查當中，並反駁葛利歐本人體內驗出多種毒品的消息，強調其非法藥物檢測結果皆為陰性。

據了解，受害者和葛利歐是好友關係，原本是要和對方前往餐廳吃飯，後來在葛利歐的邀請下改為到他家做客，期間葛利歐的行為非常奇怪，不僅調暗燈光亮度還一直盯著她看。

在喝下參議員提供的飲品約20分鐘後，受害者突然感到不適，身體冒冷汗並且心率加速，她立即離開叫計程車前往國民議會，在2名議員的幫助接受初步檢查，結果顯示她瞳孔放大、心跳很快，女議員隨後被送往醫院接受尿檢、血檢，赫然驗出興奮劑成分。

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