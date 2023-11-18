為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

下藥試圖性侵女議員 法國參議員體內疑驗出多種毒品、律師否認

法國參議員葛利歐，傳出對下議院女議員下藥並試圖性侵。（圖擷自法國參議院官網）<h4>☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆</h4>

法國參議員葛利歐，傳出對下議院女議員下藥並試圖性侵。（圖擷自法國參議院官網）

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

2023/11/18 12:48

〔即時新聞／綜合報導〕法國參議院外交暨國防委員會副主席、66歲參議員葛利歐（Joël Guerriau），傳出對國民議會（下議院）女議員下藥並試圖性侵，已於16日被警方逮捕，有消息顯示他體內驗出安非他命、鴉片藥物、大麻、古柯鹼、美沙酮、興奮劑的成分，但葛利歐委任律師17日晚間出面否認。

據法媒《BFNTV》報導，法國巴黎檢察官辦公室指出，葛利歐涉嫌在他人不知情的情況下，使用可能改變判斷力或控制力的物質，並試圖藉此展開強姦或性侵害。

葛利歐委任律師德拉伊（Rémi-Pierre Drai）表示，全案目前仍在調查當中，並反駁葛利歐本人體內驗出多種毒品的消息，強調其非法藥物檢測結果皆為陰性。

據了解，受害者和葛利歐是好友關係，原本是要和對方前往餐廳吃飯，後來在葛利歐的邀請下改為到他家做客，期間葛利歐的行為非常奇怪，不僅調暗燈光亮度還一直盯著她看。

在喝下參議員提供的飲品約20分鐘後，受害者突然感到不適，身體冒冷汗並且心率加速，她立即離開叫計程車前往國民議會，在2名議員的幫助接受初步檢查，結果顯示她瞳孔放大、心跳很快，女議員隨後被送往醫院接受尿檢、血檢，赫然驗出興奮劑成分。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
對女議員「飲料下藥」 法國參議員遭逮
2023/11/17 20:58

對女議員「飲料下藥」 法國參議員遭逮
不滿被要求離婚 男下藥、絞殺妻子獲輕判原因曝
2023/11/14 11:28

不滿被要求離婚 男下藥、絞殺妻子獲輕判原因曝

高鐵線上旅展優惠飯店、租車、等免費送！
保全下藥企圖迷姦女同事 唬爛「測試藥效」
2023/11/09 06:55

保全下藥企圖迷姦女同事 唬爛「測試藥效」
美國「蛇蠍女」啪啪啪後下藥搶劫 害死4人不認罪
2023/10/31 14:36

美國「蛇蠍女」啪啪啪後下藥搶劫 害死4人不認罪

大改款中華CMC ZINGER 挑戰商旅車界線
國際今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播