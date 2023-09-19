引誘民眾分享個資！ 蒙大拿州禁TikTok 美18州檢察長相挺

蒙大拿州禁用TikTok ，獲美18州檢察長支持。（路透）

2023/09/19 19:37

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國蒙大拿州5月通過立法，從明年1月1日起禁用中國公司「字節跳動」旗下短影音分享平台TikTok，隨後TikTok提告反擊，不過蒙大拿州開全美第一槍封殺TikTok，獲其他18個州檢察長表態力挺，他們指控TikTok故意與中國分享美國用戶的個人隱私數據，TikTok和用戶的訴訟應被駁回。

以維吉尼亞州爲首，包括喬治亞、阿拉斯加、猶他、印第安納、內布拉斯加、愛荷華、肯塔基和南達科他等18州的檢察長，18日向蒙大拿州地方法院提交一份簡報，指出「TikTok蓄意從事有欺騙性質的商業行為，引誘個人將敏感的個人資訊分享出來，讓中國共產黨能輕易取得這些個資，且TikTok的平台對蒙大拿州孩童有害。」

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他們指出，TikTok也未能監管其平台，並減少對青少年用戶的傷害，而聯邦法律並不禁止州政府保護其公民免受此類行為的侵害，TikTok和用戶的訴訟應被駁回。

這些州檢察長表示，有超過1.5億美國人使用TikTok，由於擔憂TikTok可能受到中國政府影響，愈來愈多議員要求全美禁用TikTok，議員先前推動法案，賦予總統拜登政府更多權力來禁止或打擊TikTok，但立法進展陷入停滯。

蒙大拿州的法案禁止政府及一般用戶下載及使用TikTok，App應用程式商店也不能上架。禁令明年元旦生效後，TikTok以至Google、蘋果等應用程式商店，均不得在該州內提供TikTok程式下載，違者每天罰款1萬美元，但用戶並無罰則。

TikTok於5月22日提出訴訟，以多種理由企圖阻止蒙大拿州成為美國第一個禁用TikTok的州，聲稱這項禁令違反美國憲法第一修正案所保障的企業和用戶言論自由。TikTok強調，他們從未、也不會與中國政府分享美國用戶的資料。

共和黨籍蒙大拿州檢察長努德森（Austin Knudsen）上個月表示，州議會和州長「做了正確的事，只要TikTok處於外國對手控制之下，就不得在蒙大拿州營運」。

今年3月，多名議員指控TikTok提供有害內容，為年輕用戶帶來「情緒困擾」。

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