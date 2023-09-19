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日本大胃女王Angela佐藤來台開吃！ 開心放「台灣旗」預告行程

日本知名大胃女王Angela佐藤17日預告，自己將在今（19）日來台享用美食。（圖擷取自@angela_satou IG）

日本知名大胃女王Angela佐藤17日預告，自己將在今（19）日來台享用美食。（圖擷取自@angela_satou IG）

2023/09/19 17:01

〔即時新聞／綜合報導〕日本知名大胃女王Angela佐藤，在日本綜藝節目《火力全開大胃王》出道成名，現年48歲的她仍舊胃口十足，喜歡到處品嘗各種美食。就在日前，她宣布自己要在今（19）日來台享用美食，更開心的在IG發文預告自己的美食行程，且發文照片中除了有自己開心吃飯的模樣，還放上兩款與台灣有關的旗幟，引起不少台灣網友關注。

Angela佐藤17日於IG用正體中文發文，表示自己將在19日到21日這3天來台，並前往位在台北的幾家餐廳開心享用美食，同時她也在文中表示，「如果你在店裡看到我，請打個招呼」。據悉，Angela佐藤並非首次來台，像是在去年她曾與同為大胃王的「鈴木MAX」受台南市觀旅局邀請，一起到台南吃爆當地美食與觀光，同時宣傳當地魅力。

該文曝光後，立即吸引不少台灣粉絲按讚、留言，紛紛表示歡迎Angela佐藤好好享受台灣的美食。另外，她在貼文中PO出的預告照裡，除了有自己拿著筷子吃飯的快樂模樣，身後還同時出現了兩面旗幟，分別為代表中國民國的「青天白日滿地紅」國旗，以及世界台灣人大會（簡稱世台會）的「台灣旗」，令不少網友對此議論紛紛。

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