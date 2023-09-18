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餵錯「這」飼料！8公斤迷你豬變150公斤大肥豬

一名馬來西亞的飼主，因餵錯食物給寵物迷你豬，因此讓牠在2年內從8公斤爆增成150公斤的大肥豬。示意圖。（資料照）

一名馬來西亞的飼主，因餵錯食物給寵物迷你豬，因此讓牠在2年內從8公斤爆增成150公斤的大肥豬。示意圖。（資料照）

2023/09/18 22:48

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞一間汽車零件店的老闆，兩年前收到朋友送一隻寵物迷你豬，還將迷你豬取名為小方，並將三餐剩飯等都餵給小方吃，沒想到小方竟在兩年內從8公斤爆增到150公斤，隨後老闆問了朋友才知道，原來迷你豬應該要以水果為主食，如今老闆因事務繁忙無法繼續照顧小方，因此詢問動物保護中心或相關單位是否能領養？

根據《星洲日報》報導，馬來西亞一間汽車零件店的老闆表示，他在兩年前獲得寵物店朋友贈送一隻約8公斤的寵物迷你豬，並覺得這隻迷你豬十分可愛，還將牠取名為小方。但由於不知道寵物迷你豬該吃什麼食物，因此這名飼主就沿用當年祖父母餵豬的方式，每天早晚都將三餐剩下的飯菜、麵、餅乾，甚至包括過期的奶粉等餵給小方吃，相當豐盛，結果小方越吃越胖，兩年後竟從8公斤的迷你豬，搖身變成150公斤重的大肥豬。

據報導，小方平時時常和其他家人打成一片，且性格溫順，但飼主認為小方越來越胖，覺得不是辦法，因此向朋友詢問，結果才知道原來寵物豬應該以水果為主食，顯然飼主是餵錯了迷你豬的食物，才導致小方爆肥。

而因為這名飼主事務繁忙，無法兼顧照顧小方，因此原本打算將小方帶到當地的森美蘭州放生，但卻擔心小方會不適應環境而餓死，或是遭盜獵殺，不知道該如何是好，只好求助當地動物保護中心或相關單位，期望能接手領養小方。

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