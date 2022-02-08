呆萌小豬離家出走2公里 潭北警FB協尋主人助團圓

龍物豬看到飼主開心上前蹭主人的小腿。（記者歐素美翻攝）

2022/02/08 09:55

〔記者歐素美／台中報導〕台中市潭子區一位民眾飼養的寵物豬半夜逃家2公里，民眾發現將牠牽到潭北派出所，警方透過臉書貼文尋人，結果，3小時後，飼主接獲友人通知在臉書看到其飼養的小豬，飼主趕緊前往派出所領回小豬，才知小豬走失。

2月7日凌晨4點，一位民眾吃力地拉著一隻小豬到潭北派出所門外，稱在不遠處的潭子街三段前發現一隻拖著鐵鍊的小豬，因擔心其在路上亂竄造成危險，請警方協助尋找飼主，員警請民眾暫時將小豬綁在欄杆上，便立即在FACEBOOK上發布貼文協尋，並逐一詢問附近店家有無見過飼主。

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經過3小時，員警正愁該拿什麼食物餵養時，小豬的主人出現了，其稱朋友在FACEBOOK上看到潭北派出所po文，於是趕緊通知他，才發現調皮的小豬竟掙脫鐵鍊離家出走，來到2公里外的潭北派出所。

飼主非常感激警方熱心幫忙，讓寶貝豬能免於流落街頭，並尷尬地表示，找到小豬的同時才知道小豬走失，簡直就像做了一場夢。見到飼主的小豬則開心地搖著尾巴、用鼻子磨蹭主人撒嬌。

潭北派出所所長廖敏男表示，警察雖非權責機關，該所同仁仍發揮為民服務及友愛小動物的精神，幫助動物與主人團圓，同時呼籲民眾應確實看緊寵物，避免不慎走失發生危險。

半夜離家兩公里的可愛小豬。（記者歐素美翻攝）

飼主開心帶著寵物豬回家。（記者歐素美翻攝）

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