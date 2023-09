美日托中心驚傳孩童1死3住院！ 警︰疑攝入過量「芬太尼」

2023/09/18 15:54

〔即時新聞/綜合報導〕近日美國紐約市一間日間托嬰中心爆出餵藥疑雲,4名孩童午睡後竟一睡不醒,救護人員接獲通報後趕往現場,發現幼童出現心臟驟停、意識不清,明顯是出現「接觸類鴉片藥物」的症狀,其中一名1歲男童送醫後不治,另外3名孩童仍在住院治療。警方指出,他們調查該中心後竟發現真藏有非法毒品與分裝工具。

綜合外媒報導,這起事件發生在15日,當天位在布朗克斯區(Bronx)的「狄維諾尼諾日托中心」(Divino Nino Day Care),4名孩童吃飯後去睡午覺,原本他們預計應在下午2點30分起床,但工作人員怎麼樣也叫不醒他們,因此通報救護人員在下午2點43分趕抵現場協助。

報導指出,經現場救護人員檢查後,發現有3名孩童出現明顯「接觸類鴉片藥物」的症狀,因此立刻將孩子們送醫,並注射大量納洛酮(Narcan)來緩解攝入過量鴉片類藥物的影響。然而最終仍造成1歲男童多米尼奇(Nicholas Dominici)死亡,另外3名倖存孩童則分別為2名2歲男童與8個月大的女童,他們目前仍在醫院接受治療。

紐約市警察局助理局長肯尼(Joseph Kenny)指出,他們在這間托嬰中心內發現用來分裝大量毒品的壓力機和類鴉片止痛劑「芬太尼」(fentanyl),因此懷疑孩童們是在長時間暴露鴉片類藥物環境中,才會導致中毒,將對死亡的男童多米尼奇進行屍檢確定死因,同時採檢其他孩童的尿液及血液,以確認是否含有毒物質。

