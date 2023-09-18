為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

烏克蘭東部前線奏捷 宣布收復巴赫姆特附近要衝

2023/09/18 04:36

〔中央社〕烏克蘭今天宣布烏軍已經收復位在主要前線城巿巴赫姆特南方、具戰術重要性的城鎮克利什基夫卡。烏克蘭持續對面臨艱苦作戰的俄羅斯展開反攻。

法新社報導，在烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）準備於下週對美國展開戰時第2次訪問之際，戰場告捷尤其有其重要性。

烏克蘭地面部隊司令席爾斯基（Oleksandr Syrsky）在社群媒體發文說：「克利什基夫卡（Klishchiivka）已經清除俄羅斯人。」

澤倫斯基在夜間全國演說中讚許烏軍在巴赫姆特（Bakhmut）附近的戰鬥，特別強調收復克利什基夫卡的烏軍戰士「幹得好」。

他還表示，基輔方面「在為烏克蘭準備新國防方案」，強調「防空系統和火砲是首要之務」。但是他沒有提供這方面的細節。

克利什基夫卡1月被俄軍拿下。俄羅斯於去年2月揮軍烏克蘭之前，當地人口有數百人。

烏軍東部發言人葉夫拉什（Ilya Yevlash）表示，收復克利什基夫卡有助烏軍包圍巴赫姆特。巴赫姆特是這場戰爭中戰鬥時間最長的最血腥戰役發生地點，於5月間陷落。

葉夫拉什接受電視訪問時說：「我們現在已經取得一處集結地，讓我們未來得以繼續開展進攻行動，從占領者手中解放我們的領土。」1120918

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播