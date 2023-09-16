瓦格納兵變後行蹤成謎 「末日將軍」現身阿爾及利亞

有「末日決戰將軍」之稱的蘇洛維金（卡其色服裝），15日以俄國國防部代表團成員的身分現身阿爾及利亞。（取自臉書）

2023/09/16 17:06

〔編譯管淑平／綜合報導〕俄羅斯傭兵團體「瓦格納集團」（Wagner Group）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）6月兵變失敗後，有「末日決戰將軍」之稱的前俄國航空太空軍司令蘇洛維金（Sergei Surovikin），就一直行蹤成謎，不過15日他以俄國國防部代表團成員的身分現身阿爾及利亞，似乎顯示他已重返公職崗位。

《路透》15日報導，俄羅斯《工商日報（Kommersant）》當天刊登蘇洛維金身著無軍徽的卡其色服裝的照片，宣稱是在阿爾及利亞拍攝。阿爾及利亞是俄國軍火的主要買家。

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另外《法新社》的報導指出，阿爾及利亞瓦赫蘭市阿布杜勒．哈米德．賓．巴迪斯清真寺（Abdelhamid Ben Badis Mosque）的臉書頁面，也刊登蘇洛維金、以及他和清真寺伊瑪目澤巴爾（Abu Abdallah Zebar）的照片，這些照片並被俄國媒體取用。

有「末日決戰將軍」之稱的蘇洛維金，在普里格津兵變失敗後，就從公眾視野消失。紐約時報曾報導，美國情報相信，蘇洛維金事先得知兵變計畫，而他據稱也因此失寵，丟了俄國航空太空軍司令的官位，並且被懷疑是兵變同謀遭到調查。克里姆林宮則拒絕評論蘇洛維金的現況。

本月有報導指出，蘇洛維金轉任獨立國家國協防空事務委員會主席，美國軍事智庫「戰爭研究所（ISW）」分析家認為，這符合過去俄國軍事領導階層將顏面掃地、無能的將領，調到遠離烏克蘭的邊緣職位，而不將其徹底逐出俄國軍隊的作法。

有「末日決戰將軍」之稱前俄羅斯航空太空軍司令蘇洛維金。（路透檔案照）

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