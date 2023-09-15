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中國經濟嚴冬 家樂福半年關106間分店

13日，北京僅剩的一間家樂福分店「四元橋店」也關閉了。示意圖。（彭博）

13日，北京僅剩的一間家樂福分店「四元橋店」也關閉了。示意圖。（彭博）

2023/09/15 21:51

〔即時新聞／綜合報導〕近期，家樂福超市在上海、廣州、深圳、成都、武漢等地先後宣布結束營業，而於本月13日，北京僅剩的一間家樂福分店「四元橋店」也關閉了。據大型零售商蘇寧易購公布的2023上半年財報顯示，中國的家樂福在這六個月內關閉了106家，其主因與經濟不景氣、經濟增速放緩、民眾購買力下降有關。

自由亞洲電台（RFA）報導，在北京的最後一間家樂福分店「四元橋店」關閉前，好幾間家樂福也都於日前突然宣布停止營業，包括廣州新市店、成都羊犀店等。中國網友感嘆，「北京最後一間家樂福關閉了，曾經有兩億流量的大品牌，以超商連鎖店模式遍布全國⋯⋯」、「從家樂福天通苑店關閉時，北京家樂福公司就開始宣布門市維修、門市調整，而最後恢復營業的時間也都不確定。」

民眾在採訪中表示，家樂福的關閉除了不敵電商平台、網路購物外，關鍵還是與經濟不景氣、民眾購買力下降有關。而中國金融學者司令在採訪中透露，家樂福關店的最主要原因是沒有利潤：「現在中國老百姓的消費能力，已經跌到『改革開放』以來最低的水平，這和中國經濟基本面惡化、經濟增速嚴重放緩有很大的關係。而且青年失業率居高不下，我預估接下來會有更多外資、在華企業撤出中國。」

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