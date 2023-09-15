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俄驅逐2名美使館官員控涉「間諜活動」 美國務院警告將反擊

美國國務院發言人米勒表示，俄國無端驅逐2名美國外交官，並警告華盛頓將做出回應。（美聯社資料照）

美國國務院發言人米勒表示，俄國無端驅逐2名美國外交官，並警告華盛頓將做出回應。（美聯社資料照）

2023/09/15 08:41

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯外交部表示，將驅逐2名美國外交官，因其涉嫌「聯繫」從事間諜活動的前美國總領事館僱員修諾夫（Robert Shonov）。

據《路透》報導，俄羅斯外交部14日發出聲明表示，已召見美國駐俄大使崔西（Lynne Tracy），通知她美國外交官西林（Jeff Sillin）和柏恩斯坦（David Bernstein）必須在7天內離開俄羅斯。

俄羅斯聲明稱：「兩人聯繫俄國公民修諾夫從事非法活動，必須在7天內以『不受歡迎人物』（persona non grata）身分離開俄羅斯領土。」

對此美國國務院表示，俄國無端驅逐2名美國外交官，並警告華盛頓將做出回應。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）說：「無端驅逐我國外交人員的行為，完全沒有道理可循。俄羅斯持續騷擾我國使館人員，如同其持續恐嚇俄國公民。我們感到遺憾，並將做出適當回應。」

修諾夫曾受雇於美國駐海參崴（Vladivostok）總領事館，年資超過25年，直到2021年俄國下令美國使館不得雇用當地人為止；俄國聯邦安全局（FSB）今年8月指控修諾夫是美國駐莫斯科大使館的線民，從事非法活動。

俄國聯邦安全局表示，修諾夫自去年9月開始將烏克蘭戰爭、俄國當局動員令等相關消息，提供給美國外交人員。俄國官媒塔斯社稱，修諾夫涉嫌向美國駐俄使館人員轉達，俄國徵兵計畫是如何在2024總統大選前夕，影響該國政治、蓄積不滿情緒。

美國大使館5月時表示，「針對修諾夫先生的指控毫無根據」、「他被捕時唯一的工作是從公開的俄媒資源中，彙整新聞報導摘要」。

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