美籍僑領梁成運被判無期徒刑 中國國安部揭擔任美國間諜逾30年

中國國家安全部在今（11）日首次披露，在2021年被逮補的78歲梁成運，是在美國資金支持下，擔任長達30餘年的美方間諜。（取自網路）

2023/09/11 18:14

〔即時新聞／綜合報導〕美國德州「中國和平統一促進會」會長、僑團領袖梁成運（John Shing-Wan Leung），擁有香港與美國雙重公民身份，今年5月15日被江蘇省蘇州市中級人民法院以「間諜罪」判處無期徒刑。中國國家安全部也在今（11）日首次披露逮捕細節，指稱梁成運在美國資金支持下，擔任美方間諜長達30餘年。

綜合中媒報導，現年78歲的梁成運，是知名反台獨人士、美中友好促進會會長和美國德州的中國和平統一促進會主席。然而他因涉嫌從事間諜活動，在2021年4月15日遭江蘇省蘇州市國家安全局逮捕，接著在今年5月15日，被法院以「間諜罪」判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，同時沒收個人財產人民幣50萬元（約新台幣214萬）。

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中國國家安全部在11日於官方微信公眾號揭露此案來龍去脈，先是指1945年出生於香港的梁成運，在1983年赴美國某中部城市經營餐廳；接著在1986年，美國間諜情報機關人員開始與其接觸；1989年時，美國間諜情報機關與他正式簽訂合作協議，將他招募為線人，約定秘密聯絡方式，承諾每月支付1000美元（約新台幣31萬9000元），並根據業績發放獎金，梁成運也在同年加入美國籍。

文章還聲稱，美方提供資金，指揮梁成運透過捐款等方式，擔任多個華僑社團的會長、榮譽會長、理事長，以提升他在華人與華僑中的影響力；同時，他也照美方指示赴中國展開慈善捐款，「設法打造愛國慈善家的假面具」。文內更稱美方為其打造「人設」，虛構了其在英國就讀大學、在聯合國擔任官員、去越南參戰等經歷，甚至要求他主動向美國州議員捐款以抬高身價。

文章還指出，梁成運先後透過餐敘、組織僑團活動等方式，貼近中國駐美機構和人員，刺探情報、監視在美華人華僑，一旦獲悉中國人員赴美開展公務情況，他就會向美間諜情報機關報告。同時他還會按照美方設計，將赴美人員帶到美間諜情報機關提前安裝有監控設備的餐廳或酒店，套取情報，「甚至設置色情圈套，企圖脅迫策反我方人員」。

文章宣稱，在數名美國間諜的指揮下，梁成運為美間諜情報機關搜集大量涉中情報，並協助炮製「中國間諜案」，甚至美間諜情報機關總部負責人，還授予他「功勛獎牌」。此外，文章也強調，海外中國人如果受境外間諜組織脅迫，應該及時向中國駐外機構如實說明情況，或入境後及時向國家安全機關如實報告，「有悔改表現者，可以不予追究」。

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