金正恩赴俄會普廷 BBC曝列雙方「想交朋友」3大關鍵

北韓領導人金正恩（左）與俄羅斯總統普廷（右）。（資料照，美聯社）

2023/09/13 13:28

〔即時新聞／綜合報導〕北韓領導人金正恩已於12日抵達俄羅斯，將於今（13日）下午與俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）會談。雙方會面引起各國擔憂，英國廣播公司（BBC） 則透過2國目前的國際處境，分析「為什麼他們會想要成為朋友」，並列出了3大關鍵原因。

首先，「他們都有對方想要的東西」。

BBC指出，對俄羅斯而言，北韓可為烏克蘭戰場提供彈藥及其他武器；對北韓而言，他們歷經多年關閉邊境和嚴厲制裁後，國內糧食、燃料及現金都極其短缺，另外他們也可能要求莫斯科分享「敏感科技」，藉此改良核武。

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第二，「他們有著共同敵人，也就是西方與美國」。

BBC表示，2國都遭受國際制裁，面臨某種程度的國際孤立。俄羅斯方面，2018年毒殺雙面間諜斯克里帕爾（Sergei Skripal）父女等事件，讓西方國家對俄態度漸趨強硬，加上俄對烏克蘭發動的侵略戰爭，進一步惡化局勢；北韓方面，金正恩與川普在2019年會面破裂後，該國就成為某種「國際賤民」（international pariah），只能眼睜睜看著南韓與美國結盟，同時在亞洲擴大軍事存在。

第三，「中國」。

BBC提到，2國因為面臨國際制裁，因此都越來越依賴北京政府。俄羅斯正在向美國傳達一個訊息，「莫斯科要選擇自己的朋友，而且沒有人能夠影響這個選擇」；北韓也可能正在向南韓發出警告，「不要跟美國走太近」。

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