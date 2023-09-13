電磁波超標 法國監管機構下令停售iPhone 12

法國國家頻譜管理局（ANFR）表示，經測試iPhon 12後發現該款手機釋放電磁波水平超過允許值，下令蘋果公司當地時間9月12日起將iPhone 12從法國市場下架。（路透）

2023/09/13 11:17

〔即時新聞／綜合報導〕法國國家頻譜管理局（ANFR）表示，經測試iPhon 12後發現該款手機釋放電磁波水平超過允許值，下令蘋果公司當地時間9月12日起將iPhone 12從法國市場下架，並調整現有手機釋放的電磁波。

根據《法新社》報導，法國國家頻譜管理局表示，經鑑定合格實驗室模擬將iPhone 12握在手上或放置口袋的情況下測試發現，人體吸收的電磁能量為每公斤5.74瓦，而歐洲標準針對此類標準是每公斤4.0瓦，由於iPhone 12釋放電磁波超標，要求蘋果公司當地時間9月12日起從法國市場下架該機型。

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法國國家頻譜管理局發表聲明提及，「針對已售出的iPhone 12手機，蘋果公司必須在最短時間內採取修正措施，讓受影響的手機符合規定；否則，蘋果公司必須召回這些商品。」ANFR指出，代理商當地時間13日起不得在法國銷售iPhone 12。

法國國家頻譜管理局說明，在距離iPhone 12達5公分處所做的電磁波測試，即符合每公斤2瓦的限制；另，《法新社》嘗試聯繫蘋果公司，截至目前為止尚未給予評論。

許多國家的監管機關都對手機電磁輻射量設下限制，防止對人體健康形成不良影響。世界衛生組織的網站稱，經過大量研究，「尚無法確定使用手機會對健康造成不良影響。」

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