為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

電磁波超標 法國監管機構下令停售iPhone 12

法國國家頻譜管理局（ANFR）表示，經測試iPhon 12後發現該款手機釋放電磁波水平超過允許值，下令蘋果公司當地時間9月12日起將iPhone 12從法國市場下架。（路透）

法國國家頻譜管理局（ANFR）表示，經測試iPhon 12後發現該款手機釋放電磁波水平超過允許值，下令蘋果公司當地時間9月12日起將iPhone 12從法國市場下架。（路透）

2023/09/13 11:17

〔即時新聞／綜合報導〕法國國家頻譜管理局（ANFR）表示，經測試iPhon 12後發現該款手機釋放電磁波水平超過允許值，下令蘋果公司當地時間9月12日起將iPhone 12從法國市場下架，並調整現有手機釋放的電磁波。

根據《法新社》報導，法國國家頻譜管理局表示，經鑑定合格實驗室模擬將iPhone 12握在手上或放置口袋的情況下測試發現，人體吸收的電磁能量為每公斤5.74瓦，而歐洲標準針對此類標準是每公斤4.0瓦，由於iPhone 12釋放電磁波超標，要求蘋果公司當地時間9月12日起從法國市場下架該機型。

法國國家頻譜管理局發表聲明提及，「針對已售出的iPhone 12手機，蘋果公司必須在最短時間內採取修正措施，讓受影響的手機符合規定；否則，蘋果公司必須召回這些商品。」ANFR指出，代理商當地時間13日起不得在法國銷售iPhone 12。

法國國家頻譜管理局說明，在距離iPhone 12達5公分處所做的電磁波測試，即符合每公斤2瓦的限制；另，《法新社》嘗試聯繫蘋果公司，截至目前為止尚未給予評論。

許多國家的監管機關都對手機電磁輻射量設下限制，防止對人體健康形成不良影響。世界衛生組織的網站稱，經過大量研究，「尚無法確定使用手機會對健康造成不良影響。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
基泰工地2月數值就超標還能蓋？ 都發局：監測報告不會送建管處
2023/09/12 15:47

基泰工地2月數值就超標還能蓋？ 都發局：監測報告不會送建管處
摩洛哥強震各國伸援手 搜救隊、援助物資湧入
2023/09/11 11:34

摩洛哥強震各國伸援手 搜救隊、援助物資湧入

熱度反轉 台中購屋客回流科博綠特區
法國地中海紅蝦 檢出劇毒甲基汞超標
2023/06/07 05:30

法國地中海紅蝦 檢出劇毒甲基汞超標
法國法院認證「電磁過敏症」患者可月領800歐元
2015/08/27 22:51

法國法院認證「電磁過敏症」患者可月領800歐元

投資加減碳 氣候變遷趨勢商機讚
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播