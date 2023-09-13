中國跨國鎮壓延燒 加拿大議員莊文浩籲民主盟友合力對抗

加拿大國會議員莊文浩（見圖）列舉北京對加國僑民造成的威脅，呼籲美方等民主盟友密切合作，保障僑民的安全與自由。（資料照，圖擷取自加拿大國會YouTube）

2023/09/13 07:22

〔中央社〕美國國會委員會今天針對中國跨國鎮壓行動召開聽證會，加拿大國會議員莊文浩列舉北京對加國僑民造成的威脅，呼籲美方等民主盟友密切合作，保障僑民的安全與自由。

這場聽證會是由美國國會及行政部門中國問題委員會（CECC）召開，加拿大保守黨國會議員莊文浩（Michael Chong）應邀列席，討論北京跨國鎮壓異議人士的具體案例。

請繼續往下閱讀...

莊文浩表示，北京跨國鎮壓使約170萬名華裔加拿大人受到影響，利用手段包括指示中國籍學生鎖定攻擊支持香港、西藏與維族民權運動的學生、在中文社群媒體發布假消息、設立非法的中國警察局，以及非法拘捕或脅迫遣返加籍僑民等。

莊文浩說，加拿大頂尖研究大學內約有超過10萬名中國留學生，部分學生被教唆或脅迫參與校園裡「外國干預威脅活動」。

他舉例，多年前，多倫多大學士嘉堡校區（University of Toronto Scarborough，UTSC）有一名西藏民權人士當選學生會長，由於中國使館驅使，當選後立即遭到學生抗議杯葛；麥克馬斯特大學（McMaster University）也曾發生維吾爾族民權人士遭學生鎖定的情事，背後也是中國使館教唆。

莊文浩指的是2019年當選UTSC學生會長的加籍藏人拉莫（Chemi Lhamo），由於她支持藏獨，引發部分中國留學生連署抵制。同一年，前加拿大維吾爾大會主席托度希（Rukiye Turdush）出席麥克馬斯特大學舉行的新疆再教育營講座，遭一名中國學生叫罵。

莊文浩說：「這些學生被迫監視、威脅其他不遵守中共路線的中國留學生，他們會這麼做是因為遭威脅獎學金會被撤銷，或國內家人可能被鎖定。」

莊文浩過去曾發表許多批中言論，今年5月淪為中國社群媒體微信上的虛假訊息攻擊目標。針對打擊假消息，他特別提及台灣，「台灣和中國使用相同語言，是中共假訊息行動的原爆點」。

莊文浩說，他近期隨代表團前往台灣會見數位部長唐鳳，唐鳳介紹台灣對抗假訊息的政策，「那是一種非常不同的做法，根基於韌性與教育系統，並賦予民間社會團體反擊假訊息的權力」，他認為各國可以相互借鑑學習。

莊文浩也呼籲，加拿大與美國等民主盟友應更密切合作，透過公開資訊來對抗外國干預。他表示：「安全機構和服務部門的專家常說，跨國鎮壓通常不會上升到刑事起訴的程度。因此，應對方法就是公開情報，告訴大眾、國會議員和民選官員到底發生什麼事情，提供他們需要的資訊以自保。」

面對議員提問美加如何進行具體合作，莊文浩舉例，加國政府正在跟進美國、澳洲與英國，推動「外國代理人登記法」（Foreign Agents Registration Act），期望能與美國交換立法模型的相關資訊。

聽證會也邀集自由之家（Freedom House）戰略與設計研究主任格羅霍夫斯卡亞（Yana Gorokhovskaia）、 人權組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）活動主任哈特（Laura Harth），以及聲援維吾爾人運動執行長阿巴斯（Rushan Abbas）等倡議團體人士出席作證。

格羅霍夫斯卡亞提出4點訴求，包含制定法律基礎並協調機構間行動；培訓可能碰上跨國鎮壓問題的政府官員與執法人員；對面臨跨國鎮壓風險的社區進行戰略性、持續性和具文化敏感性的外展活動；以及利用倡議和投票來限制國際刑警組織（Interpol）成員國濫用紅色通緝令。

哈特表示，北京正在加速推動司法與警力互助協議的簽署與批准，同一時間，非自願遣返行動呈爆炸式增長，「這並非巧合」。她說，保護衛士今天發布一系列國家的通報管道，期望通過類似的熱線，讓當局聽見更多受到跨國迫害者的聲音。

阿巴斯則指出，中共是對世界自由和民主的明顯威脅，維吾爾人正面臨前所未有的人權迫害，「我們的家人被關在監獄裡，在集中營被迫為奴；維吾爾女性被迫與漢族通婚、強制墮胎」。她呼籲國際採取緊急行動，加以譴責和反抗中共。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法