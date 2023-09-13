震驚泰國！地方大老宴請警察 關說遭拒怒命手下開槍殺警長

泰國佛統府重量級地方人士宴請警方，要關說幫親戚升官遭拒，憤而下令手下開槍射殺警察局長。泰國警察示意圖，與本文無關。（歐新社）

2023/09/13 00:44

〔即時新聞／綜合報導〕泰國近日發生一起震驚社會的殺警案，中部佛統府（Nakhon Pathom）一名重量級地方人士設宴款待一群警察，藉機關說警方幫忙親戚升官，被拒絕竟惱羞成怒，竟命手下對警察開槍，致1死1重傷。此案也驚動新上任的泰國總理賽塔（Srettha Thavisin），誓言徹查。

綜合外媒報導，政商關係良好、具幫派背景且在佛統府極具影響力的地方大老普拉文（Praween Chanklai），6日晚間在位於塔空區（Takong）、自家開的建設公司內設宴款待25名警察。席間35歲的普拉文向與宴當地警察局長施瓦功（Praween Chankhlai）要求讓他的警察姪子升官，但施瓦功當場拒絕。

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普拉文惱羞成怒，拍桌離開現場。沒多久後，普拉文的手下塔納差（Thannachai Mhanmak）走進宴席，當著其他警察的面開槍射殺施瓦功，坐在旁邊的一名警員也被波及重傷。現場警察見狀趕緊將傷者送醫，荒謬的是，沒有一個人去追捕槍手，讓塔納差順利逃離。

普拉文遭到通緝，7日主動投案，否認與施瓦功有私怨，也否認是他下令殺人。至於開槍的塔納差，8日凌晨在北碧府（Kanchanaburi）遭遇警方圍捕，在與警方交火過程中被擊斃。

這起警方拒絕地方人士關說遭槍殺的案件曝光後，引發全國關注，新任總理賽塔表示震驚，承諾新政府將嚴打貪腐行為，誓言為死去警官伸張正義。泰國副總理兼內政部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）則說，泰國黑幫猖獗，已指派相關單位調查有幫派背景的官員或地方人士，納入黑名單，遏止這些人對政府乃至地方組織伸黑手。

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