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摩洛哥6.8強震偏鄉災區飄屍臭味 倖存者悲慟：不期待有人生還

非國家摩洛哥馬拉喀什（Marrakesh）附近地區，8日晚間發生規模6.8強震，靠近震央阿特拉斯山脈（Atlas Mountains）山區的村落幾乎全毀。（路透）

非國家摩洛哥馬拉喀什（Marrakesh）附近地區，8日晚間發生規模6.8強震，靠近震央阿特拉斯山脈（Atlas Mountains）山區的村落幾乎全毀。（路透）

2023/09/11 12:24

〔即時新聞／綜合報導〕北非國家摩洛哥馬拉喀什（Marrakesh）附近地區，8日晚間發生規模6.8強震，迄今已造成至少2012人死亡、逾2千人受傷，傷亡人數仍在不斷攀升。據最新的空拍照顯示，靠近震央阿特拉斯山脈（Atlas Mountains）山區的村落幾乎全毀，目前救難人員正挺進災區搶救，然而卻幾乎找不到倖存者，且當地炎熱的天氣，讓現場開始散發濃烈的屍臭味。

天空新聞台（Sky News） 報導，從最新曝光的空拍畫面可以看到，8日晚間的地震對阿特拉斯山脈造成嚴重破壞，山區村落的建築幾乎全毀，聯合國估計有30萬人受到影響，目前死亡人數已超過2000多人，隨著救援進度持續，死亡人數可能還會繼續上升。報導指出，目前摩洛哥救援團隊，已抵搭靠近震央的山區村落展開搜救行動。

塔拉特恩亞庫布村（Talat Nyakoub）為靠近震央附近的的山區村落之一，摩洛哥救援團隊在層層堆疊的天花板與地板殘骸中，努力尋找生還者，但現場除了鑽頭和鐵橇聲外，只有一陣又一陣的崩潰哭喊，距離地震發生已3天，加上炎熱的天氣，災區已開始出現屍臭味，讓人難以忍受。該村的一名倖存者表示，「這場災難與其說是地震，不如說是一場巨大的爆炸」，更指出村內的建築被夷為平地，家人全被埋在土石底下。

另一名倖存者法蒂瑪（Fatima）則悲傷表示，她已經失去了10位家人，更有多名親人下落不明，然而她卻對是否還會有人生還已經不抱任何希望，「救援人員做得非常好，但看看他們要挖的東西，混凝土、砂石，這太困難了。幾秒鐘之內所有東西都倒塌了，有些人設法跑出屋外，但有些人沒能逃出來」。

目前摩洛哥救援團隊，已抵搭靠近震央的山區村落展開搜救行動。（路透）

目前摩洛哥救援團隊，已抵搭靠近震央的山區村落展開搜救行動。（路透）

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