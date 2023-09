摩洛哥6.8強震偏鄉災區飄屍臭味 倖存者悲慟：不期待有人生還

2023/09/11 12:24

〔即時新聞/綜合報導〕北非國家摩洛哥馬拉喀什(Marrakesh)附近地區,8日晚間發生規模6.8強震,迄今已造成至少2012人死亡、逾2千人受傷,傷亡人數仍在不斷攀升。據最新的空拍照顯示,靠近震央阿特拉斯山脈(Atlas Mountains)山區的村落幾乎全毀,目前救難人員正挺進災區搶救,然而卻幾乎找不到倖存者,且當地炎熱的天氣,讓現場開始散發濃烈的屍臭味。

據天空新聞台(Sky News) 報導,從最新曝光的空拍畫面可以看到,8日晚間的地震對阿特拉斯山脈造成嚴重破壞,山區村落的建築幾乎全毀,聯合國估計有30萬人受到影響,目前死亡人數已超過2000多人,隨著救援進度持續,死亡人數可能還會繼續上升。報導指出,目前摩洛哥救援團隊,已抵搭靠近震央的山區村落展開搜救行動。

塔拉特恩亞庫布村(Talat Nyakoub)為靠近震央附近的的山區村落之一,摩洛哥救援團隊在層層堆疊的天花板與地板殘骸中,努力尋找生還者,但現場除了鑽頭和鐵橇聲外,只有一陣又一陣的崩潰哭喊,距離地震發生已3天,加上炎熱的天氣,災區已開始出現屍臭味,讓人難以忍受。該村的一名倖存者表示,「這場災難與其說是地震,不如說是一場巨大的爆炸」,更指出村內的建築被夷為平地,家人全被埋在土石底下。

另一名倖存者法蒂瑪(Fatima)則悲傷表示,她已經失去了10位家人,更有多名親人下落不明,然而她卻對是否還會有人生還已經不抱任何希望,「救援人員做得非常好,但看看他們要挖的東西,混凝土、砂石,這太困難了。幾秒鐘之內所有東西都倒塌了,有些人設法跑出屋外,但有些人沒能逃出來」。

Aerial footage showed the scale of destruction in Morocco's Taroudant city in the Sous Valley following the 6.8-magnitude earthquake that struck the country late on Friday as soldiers and civilians searched for survivors in the rubble pic.twitter.com/Xy3uyywgGD