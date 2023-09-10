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摩洛哥6.8強震已知逾千人喪生 偏遠村落恐傷亡慘重

北非國家摩洛哥日前發生6.8強震，穆萊卜拉欣村是受到強震重創的村落之一，傳出多人罹難，村民們難掩悲痛。（法新社）

北非國家摩洛哥日前發生6.8強震，穆萊卜拉欣村是受到強震重創的村落之一，傳出多人罹難，村民們難掩悲痛。（法新社）

2023/09/10 06:06

首次上稿 09/09 22:56
更新時間 09/10 06:06

〔即時新聞／綜合報導〕北非國家摩洛哥於當地時間8日深夜（台灣時間9日上午6點11分）發生規模6.8的強震，造成嚴重災情，已知1037人死亡，由於受災最嚴重的多為偏遠村落，目前仍無法確定確實傷亡情況。

《美聯社》報導，摩洛哥內政部表示，至少有1037人罹難，另外有1204人受傷，傷者中721人性命垂危，目前已知的傷亡大部分集中在第四大城馬拉喀什（Marrakech）和鄰近震央的5個省份。

美國地質調查局（USGS）指出，此次地震發生於當地時間8日晚上11點11分，地震規模達到6.8，且19分鐘後又發生一次規模4.9的餘震。

地震震央位於豪茲省（Al-Haouz）的伊吉爾鎮（Ighil）附近，位於馬拉喀什以南約70公里處。

坐落於馬拉喀什南方的山村穆萊卜拉欣（Moulay Brahim），是受到強震侵襲的村莊之一，村民圖迪特（Ayoub Toudite）說，事發時他正在健身房與朋友一起健身，當下他們突然感受到一陣巨大的震動，彷彿世界末日一般，而10秒鐘之後，「一切都消失了」。

圖迪特對《美聯社》說：「我們看到傷亡、人群在狂奔、孩子們在哭泣。我們從未看過這樣的情況，這片區域有20人死亡，30人受傷。」

《路透》報導，鄰近震央的阿米茲米茲村（Amizmi），救援人員徒手在瓦礫堆中搜救。倒塌的磚石堵塞了狹窄街道，聯外道路也遭巨石堵住。一家醫院外面，約有10具屍體躺在毯子上，親屬悲痛站在附近。

馬拉喀什南方40公里的山村阿斯尼（Asni）地區幾乎所有房屋震毀，村民們無家可歸，只能露宿，面臨食物短缺，仍想方設法要營救受困瓦礫雔裡的人。50歲婦女法蒂瑪（Fatima）悲傷地向《CNN》記者說，她的家被地震摧毀了，「我還沒來得及抓住孩子們跑出去，就看到房子在眼前倒塌。鄰居的房子也倒了，瓦礫下還壓了2名罹難者。」

北非國家摩洛哥日前發生6.8強震，搜救人員鑽入瓦礫堆下搜尋生還者。（歐新社）

北非國家摩洛哥日前發生6.8強震，搜救人員鑽入瓦礫堆下搜尋生還者。（歐新社）

北非國家摩洛哥日前發生6.8強震，許多房屋成為廢墟。（路透）

北非國家摩洛哥日前發生6.8強震，許多房屋成為廢墟。（路透）

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