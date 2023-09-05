美國「新兩手戰略」 雷蒙多：還有很多對付中國的大棒

美國商務部長雷蒙多3日表示，在半導體領域，沒有人希望美中脫鉤，但美國手上有很多對付中國的大棒，需要時隨時可以用上。（美聯社）

2023/09/05 22:14

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國商務部長雷蒙多在結束上週為期四天的訪中行程後，三日在美國有線電視新聞網（CNN）的節目上表示，在半導體領域，沒有人希望美中脫鉤，但美國手上有很多對付中國的大棒，需要的時候隨時可以用上。中國國安部四日則發文說，拜登政府中國出現新兩手戰略，即「競爭和管控競爭」，但這註定會失敗。

針對美國對中國實施半導體出口管制，雷蒙多表示，在半導體領域，沒有人希望美中脫鉤，美國每年對中國出口價值數十億美元的通用半導體，這樣的合作還會持續下去，但美國會禁止向中國出口用於軍事用途的最精密、最強大的半導體，也絕不會向中國出口用於軍事用途的人工智慧（AI）半導體。

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雷蒙多指出：「在訪中期間會見了多名中國政府高官，他們對我們擁有的制裁手段心知肚明，美國商務部的手段有限制出口、限制投資、關稅等，美國手上有很多對付中國的大棒，需要的時候隨時可以用上。」

中國國安部四日透過微信發文指出，美國多名官員接連訪中，表示拜登政府不尋求與中國脫鉤，願與中國保持溝通，維持美中正常經貿關係，推動美中關係穩定發展。但在此同時，美國批准對台軍售案，提供對台軍事融資，繼續在涉及西藏、南海等問題上掀起事端，公開唱衰中國經濟。

中國國安部指出，這些做法體現出拜登政府對中戰略明顯的兩面手法，過去幾十年，美國對中國的老兩手戰略是「接觸和遏制」，拜登政府的新兩手戰略則是「競爭和管控競爭」，但這註定會失敗。

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