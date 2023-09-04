扯！婦女產後腹痛長達1年半 原因竟是手術工具留體內

紐西蘭一名婦女剖腹產後腹部經常疼痛，檢查後才發現是手術工具殘留於體內；示意圖，與新聞事件無關。（資料照）

2023/09/04 23:51

〔即時新聞／綜合報導〕紐西蘭一名婦女在醫院進行剖腹產手術後，經常因腹部疼痛而就醫，時間長達18個月。直到有次掛急診時，醫生對其進行電腦斷層掃瞄才發現，罪魁禍首竟是遺留在婦女體中的手術工具！

綜合外媒報導，這名婦女2020年時在奧克蘭市（Auckland）醫院進行剖腹產手術，術後腹部經常劇烈疼痛，多次求診仍未找到病因，直到2021年在急診室照了電腦斷層掃瞄後才發現，肚子內竟殘留手術時的工具。

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此工具為「艾力克斯腹壁牽引器」（Alexis wound retractor，AWR），用於擴張手術傷口方便醫生進行手術。醫生稱手術時是先使用一個尺寸較小的牽引器，之後發現不行，於是便換了一個大號的牽引器，而被遺留在體內的則是大號的牽引器。

醫生補充說明，通常子宮切口閉合後縫合皮膚，該工具就會被移除。一名護理師則表示，雖然手術後有進行盤點工具的流程，但此工具並不包含在清單中，因而被疏忽。

然而，奧克蘭市醫院在先前已有相同醫療疏失，2018年時，就發生過患者腹部殘留棉花的案例，事後政府機關要求醫療同仁皆須執行清點手續，但這項規定並未被認真執行。院方已向婦女表達歉意，並聲稱會進行改善。

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