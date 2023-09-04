中國畫家葉永青抄襲比利時畫家西爾萬 判賠2195萬台幣與登報道歉

四川美術學院退休教授葉永青2019年9月被控自1990 年代起，就抄襲比利時畫家西爾萬（Christian Silvain）的作品，近日判決出爐，葉永青需賠償500萬元人民幣（2195萬台幣），並在中國官媒《環球時報》刊登道歉聲明。（擷取自網路）

2023/09/04 12:30

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國知名畫家、四川美術學院退休教授葉永青2019年9月被控自1990年代起，就抄襲比利時畫家西爾萬（Christian Silvain）的122幅作品，西爾萬之後在北京提起訴訟，近日判決出爐，葉永青需賠償500萬元人民幣（2195萬台幣），成為中國美術界史上最高賠償金額，葉永青還需在中國官媒《環球時報》刊登道歉聲明。

2019年2月，西爾萬向比利時媒體《HLN》透露，他最近才發現葉永青抄襲了他在1980年代創作的作品：「包括鳥、鳥巢，鳥籠、紅十字架、飛機...，一切都在那裡！除了我的名字，否則看起來根本就是一樣的！」

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當時葉永青向中媒《南方都市報》表示，正在與西爾萬取得聯繫，強調「這是對我影響至深的1位藝術家」，對於如何解釋2人風格的相似等問題，他暫不回應。

2019年3月，西爾萬委託中國律師提起涉及抄襲事件的法律訴訟。中國官媒《澎湃新聞》報導，2021年9月9日，北京市高級人民法院民事裁定書顯示，西爾萬要求葉永青賠償5000萬人民幣（約2.2億台幣）。裁定書的「事實與理由」部分指出，葉永青自1990年代初接觸到西爾萬作品後，開始持續侵犯西爾萬的著作權。

今年8月24日，北京知識產權法院就該侵害著作權糾紛案做出一審判決，葉永青需立即停止涉案侵權行為，並在《環球時報》 發表道歉聲明，葉永青支付原告西爾萬賠償500萬人民幣，但駁回原告西爾萬的其他訴訟請求。

西爾萬8月31日在臉書上發文證實此事，他寫道：「經過4年的等待，我們贏得了在中國的審判。北京的法院已經明確承認抄襲行為。」

葉永青抄襲事件在中國當代藝術界曾掀起熱議。有資深策展人表示，1980、1990年代，許多中國藝術家少有機會出國，都是透過看畫冊學習西方某個畫家，具有特殊歷史背景。不過，對西爾萬來說，他本人的作品價格僅僅在5000歐元至1.5萬歐元（17.2萬台幣至51.6萬台幣）左右，但葉永青親自簽名的繪畫卻能在拍賣行中拍出40萬歐元（1375.7萬台幣）高價，葉永青獲得的名利中包含了他人的創作成果。

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