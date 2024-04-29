8度世界第一！ 日本關西機場保持30年「行李零遺失」紀錄

關西機場旅客人數眾多，但行李運送效率備受國際肯定。（彭博）

2024/04/29 16:19

〔編譯孫宇青／綜合報導〕日本驚人紀錄+1！《日經亞洲》（Nikkei Asia）29日報導，外籍旅客進入日本關西地區的門戶「關西國際機場」，自1994年9月啟用以來，從未發生過行李遺失事件，並因有效率、可靠的行李運送廣獲國際認可，讓人們對2025年造訪大阪世界博覽會的期望愈來愈高。

英國非營利航空服務調查機構Skytrax今年度的「全球行李運送最佳機場」排名中，關西機場榮登第一，而中部國際機場和東京羽田機場分列第5和第7，日本在前10名中就包辦3個位置。台灣桃園國際機場則排在第8名。

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報導指出，在飛機降落關西機場的跑道後，機場營運集團旗下的CKTS公司會將行李送往分類室，接著按照頭等艙、商務艙和經濟艙的順序，將行李放在轉盤上。工作人員分成2人一組，逐一指著行李，確認運輸箱中沒有留下任何行李和手提袋，這個過程在飛機著陸後約12分鐘就能完成。

據了解，行李會遺失通常是因為工作人員未能在出境機場或轉運機場確實裝載行李。總部位於瑞士的航空相關系統開發商SITA指出，2022年，全球航空公司每1000名旅客，平均有7.6件行李遺失。

然而，關西機場營運30年來，從未因機場營運方失誤而造成行李遺失。這項光榮的紀錄靠的是營運方一關關檢查，每架飛機的行李類型、數量和旅客轉機資訊，都會由2到3名工作人員確認。去年，關西機場共處理約1000萬件行李。

CKTS公司行李營運主管Tsuyoshi Habuta表示：「多名工作人員共享資訊非常重要，這樣可以防止因錯誤假設而出現失誤。」他說，飛機抵達後，如果卸載的物品數量與裝載時計算的數量不同，工作人員就會立即檢查飛機上的貨艙、周圍的停機坪和分類室。

此外，為了減少乘客等待時間，CKTS公司的目標是在飛機抵達後15分鐘內將行李送至行李提取區。工作人員將行李放在轉盤時，也會將把手調整為面向乘客，方便乘客拿起。他們還會將樂器、嬰兒車和滑雪板等容易損壞的物品直接交給乘客，甚至也會將被雨淋濕的行李擦乾。

關西機場向乘客交付行李的效率和速度，屢次獲得國際認可，已8度拿下Skytrax的「全球行李運送最佳機場」的冠軍頭銜。

隨著2025年大阪世博會預計吸引350萬名海外遊客入境，關西機場該年的出入境旅客預計達到3733萬人次，比2023年的1399萬人次大幅增加，屆時行李運送的挑戰將更加嚴峻。CKTS公司已發下豪語，希望能保持行李零遺失的紀錄。

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