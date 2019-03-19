這樣不叫抄襲？被控抄襲牟暴利 中國知名藝術家回應了

2019-03-19 17:14

〔編譯陳成良／綜合報導〕比利時藝術家西爾萬（Christian Silvain）日前指控，中國著名藝術家、四川美術學院教授葉永青自1990 年代起抄襲其作品，並藉此在藝術市場牟取暴利。葉永青18日首度回應，否認抄襲，對相關訊息感到「驚震」。惟他整篇聲明中沒有解釋其作品為何不算抄襲，僅反覆表示想直接聯繫西爾萬澄清 ，但遺憾未能成事，所以交由律師處理。四川美術學院則推稱「查核工作有難度」， 網友狠批「眼瞎嗎？」

葉永青在聲明中一概否認相關指控，還強調發表公開信前已親自赴布魯塞爾，並透過律師與西爾萬聯繫，「懷著最大的誠意，希望以友好的方式澄清事實，消除誤會。」但葉永青稱自己最後還是沒有成功與西爾萬見到面，「甚至沒有機會進行任何交流」。

對於之前沒透過媒體回應此事，葉永青解釋，是出於對西爾萬「本人的尊敬以及對法律的尊重」，而「選擇避開一切喧天的輿論和多方的爭議解讀」。他沒有釐清抄襲疑雲，只強調與西爾萬本人聯繫，是「更誠懇、更文明、更理性的處事方式」

自1980 年代起，西爾萬創作一系列拼湊為題的作品，構圖素材包括鳥、鳥巢，鳥籠、紅色十字架、飛機等。上月，他接到荷蘭阿姆斯特丹一間畫廊東主致電，稱在一場中國藝術展覽中，發現一幅極似其風格、惟品質未盡理想的作品。

其代理畫廊立即進行資料搜集，發現葉永青在西爾萬開始拼貼創作之後6年，推出風格相近的作品，並於蘇富比、佳士得拍賣會上每幅以數十萬歐元的標價成交。畫廊搜集的資料更顯示，葉永青不單涉嫌抄襲西爾萬，還曾一度抄襲另一比利時藝術家 Pierre Alechinsky 的風格。

中國藝術界不少人認為葉永青確有抄襲嫌疑。知名藝術評論家栗憲庭表示，自己「因寫過葉永青和劉煒展覽的序言」而「向藝術界道歉」。他希望葉永青能向藝術界和西爾萬 「公開和真誠地道個歉」。「抄襲是個道德問題，沒有藝術上的問題可談」。

據《環球時報》報導，四川美術學院回應媒體詢問時稱，由於葉永青不在重慶居住，因此核查工作有難度。校方的回應引起不少網友批評。有網友留言表示：「核查有難度？眼瞎嗎」、「現在學校也這麼敷衍嗎？」。還有網友調侃說：「學院的意思是：找到他本人，如果他不承認抄襲就不算抄襲」。 除了不滿校方回應外，還有人直言中國對版權不夠重視，抄襲成風。

比利時藝術家 Christian Silvain （右）指控中國知名藝術家葉永青抄襲其作品，牟取暴利。（擷取自網路）

其他相似作品：葉永青（左）、Christian Silvain（右）。（擷取自網路）

其他相似作品：葉永青（左）、Christian Silvain（右）。（擷取自網路）

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