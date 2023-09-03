21歲男夜闖日內瓦大噴泉 慘遭「140公尺高水柱」噴飛至空中

瑞士首都日內瓦湖畔的著名景點大噴泉（Jet d'Eau），這座壯觀的噴泉以其高達140公尺的水柱而聞名於世，是全球最高的噴泉之一。（法新社）

2023/09/03 23:57

〔即時新聞／綜合報導〕瑞士首都日內瓦湖畔的著名景點大噴泉（Jet d'Eau），這座壯觀的噴泉以其高達140公尺的水柱而聞名於世，是全球最高的噴泉之一。近日，一名男子翻越柵欄，二度嘗試靠近噴泉，最後慘遭噴泉拋至空中，此舉不僅讓男子受傷，還面臨非法侵入的指控。

綜合外媒報導，事件發生在上（8）月21日晚間，這名21歲男子試圖挑戰大噴泉（Jet d'Eau），他不顧柵欄的阻擋，企圖將自己的臉部放在噴水口上。當水柱噴射而出時，男子被強力的水流推得好幾步遠。儘管遭受了第一次挫折，該年輕男子並未被嚇到，再次伸出雙手，試圖用雙臂環抱水柱。然而，強力的水柱將男子往上拋起，使他在空中飛了好幾公尺，最終摔落在地面上。

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報導指出，該名年輕男子摔落在附近的人行道上，令人驚訝的是，在警察前往要將他送往醫院之前，他跳進了日內瓦湖，隨後被警方救起送往醫院。根據目擊者表示，警察要求緊急關閉大噴泉，以便能夠抓到他。此外，負責營運大噴泉的SIG電力公司已宣布將對這名男子提出非法侵入的控告。

大噴泉（Jet d'Eau）曾經是日內瓦湖畔鐘錶業的洩壓閥，但自1891年以來，它經過多次改造，增加了水柱的高度和照明裝置，成為了一個獨特的旅遊景點。每秒噴射500公升的水，時速高達200公里，並時常出現美麗的彩虹，吸引了遊客的目光，已經成為日內瓦的象徵之一。

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