德國大城相繼取消與中合作 李忠憲曝最現實原因：中國沒錢了！

德國各大城市近期相繼中止與中國合作、擱置締結姊妺市等計畫。（路透）

2023/09/02 19:04

〔即時新聞／綜合報導〕中國經濟陷入困境一事在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情過後成為國際熱議話題。過往與中國相對交好的德國，去年開始與中關係開始有降溫趨勢，近期德國各大城市也相繼中止與中國的合作，有不少人認為這反映出德國社會對中觀感轉變，不過曾赴德國留學的成大教授李忠憲直言，最大原因其實就是「中國沒錢了！」

去年底開始，德國各大城市相繼中止與中國合作、擱置締結姊妺市等計畫，過去自封為「中國城」的杜伊斯堡（Duisburg）開第一槍叫停，以俄羅斯入侵烏克蘭，北京卻與莫斯科交好為由，宣布不再與中國電信設備大廠華為（Huawei）推動「智慧城市計畫」。

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此外，德國中部薩勒河畔（Saale）大城耶拿（Jena），今年5月決定暫時擱置與中國廣州第節友好城市的計畫，市長尼采（Thomas Nitzsche）直言，有必要觀察中國是否調整對台灣和烏克蘭問題的態度；德國北部城市、海軍基地所在地、該國造船業中心基爾（Kiel），上個月也因學界、政界表達對中國的疑慮，決定擱置中國青島主動要與基爾締結姊妹市的提議。

不僅如此，德國重要華人聚居城市杜塞道夫近日也宣布，原訂於9月舉辦的「中國節」停辦。該城市2010年起，每年都會與科隆（Koln）、杜伊斯堡輪流舉辦「中國節」，雖然今年負責主辦的杜塞道夫宣稱是因場地不理想和慶祝形式有必要檢討而停辦，但不少人都認為是與該國因台灣問題、烏克蘭問題對中關係降溫有關係。

對此，李忠憲今天（2日）透過臉書分享相關新聞，提起自己過去到德國柏林工業大學（TU Berlin）攻讀博士的經歷，直言「根據本人留德工程博士的推論，依德國人理性務實的思維，實際上的原因就是中國的大城市沒錢了！」他還酸台北市長蔣萬安近日赴上海出席雙城論壇，稱德國人都看清中國沒錢了，「蔣萬安傻傻還跑去上海！」

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