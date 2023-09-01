武漢病毒所「蝙蝠女郎」石正麗 入選中國科學院院士候選人

中國科學院武漢病毒研究所研究員石正麗（左），是研究野生動物傳播病毒病原學的專家。（美聯社檔案照）

2023/09/01 20:43

〔編譯孫宇青／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）溯源工作懸而未決之際，曾被懷疑「製造人工病毒」的武漢病毒研究所研究員石正麗（有蝙蝠女郎稱號），8月31日獲中國科學院提名為「生命科學和醫學學部」院士有效候選人，極具爭議的決定，再次讓外界聚焦新型冠狀病毒源頭問題。

中國科學院和中國工程院8月31日分別公布增選院士候選人583人、655人，最終將各選出79名及不超過90名院士。

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現任中科院院士、武漢大學醫學研究院院長舒紅兵，推薦中科院轄下武漢病毒研究所新發傳染病研究中心主任石正麗，為生命科學和醫學學部院士候選人。據了解，石正麗有「蝙蝠女郎」之稱，專門研究蝙蝠等野生動物新病毒、分子流行病學及跨物種感染分子機理等。

石正麗在中國2003年爆發「嚴重急性呼吸道症候群」（SARS）後，帶領團隊在中國各地採集各類蝙蝠樣品做病毒檢測，為SARS蝙蝠起源提供有力證據。武漢病毒研究所2018年啟動中國首座生物安全最高等級4級（P4）實驗室，也由石正麗出任副主任。

正因如此，新冠病毒2019年底爆發以來，外界經常質疑病毒是從該實驗室外洩，但石正麗一概駁斥，還曾公開要求美國前總統川普為相關言論道歉。

事實上，石正麗團隊2020年1月，即向國際權威學術期刊《自然》（Nature）投稿，「蝙蝠是造成肺炎疫情的新型冠狀病毒的可能來源」一文，當時台灣大學公共衛生學院副院長陳秀熙即質疑，按照投稿時間回推，石正麗應該早在2019年6月至10月間，就在實驗室裡了解新冠病毒與其他病毒的差異，為何未立即通報世界衛生組織（WHO）？對於病毒源頭未明，中方卻提名石正麗為院士候選人，陳秀熙更直言「奇怪」。

我國中央研究院生醫所兼任研究員何美鄉則認為，石正麗沒有勇氣對世衛調查團隊說出真相，「假如一個人明顯一直跟北京唱反調，根本不會被提名」。

自中國移居台灣的中國觀察者佐拉則批評，石正麗被賦予「院士（候選人）」頭銜，「不是學術上、而是政治上的成就，是中共、中國政府給她的認可」。佐拉表示，石正麗是病毒溯源最關鍵的人物，如果她不出來研究、澄清，就始終擺脫不了自己是武肺研究者或製造者之一的嫌疑。

美國聯邦眾議院特設冠狀病毒大流行委員會，4月24日曾發函中國駐美大使館，要求石正麗、去年退休的中國疾控中心主任高福等5名研究人員出席聽證和訪問，並要求北京停止在病毒溯源工作上的干擾。

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