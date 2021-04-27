武漢肺炎》關鍵文件曝光！外媒爆源自中國軍方蝙蝠研究

中國武漢安全性最高階級的實驗室自2012年起啟動一項大型動物病毒研究計畫，「蝙蝠女」武漢病毒研究所病毒學家石正麗（圖右）、高級陸軍軍官與生物恐怖主義政府顧問曹務春（圖左）參與其中。（翻攝百度百科）

2021/04/27 12:25

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續影響全球，中國普遍被認為是病毒起源，也有意見認為是中國病毒研究外洩釀禍，該國則皆予以否認；而今，外媒收到一份文件，其中指出，中國武漢安全性最高階級的實驗室自2012年起啟動一項大型動物病毒研究計畫，「蝙蝠女」武漢病毒研究所病毒學家石正麗、高級陸軍軍官與生物恐怖主義政府顧問曹務春參與其中，至今已發現最少1000種新病毒。

根據英媒《星期日郵報》所獲文件，這項全國性研究於9年前啟動，由中國國家領導機構領導、中國國家自然科學基金資助，目標為發現新病毒，以及檢測涉及疾病傳播的生物學「黑暗物質」；該計畫已有斬獲，其中1名領導研究的科學家在計畫啟動的前3年便發現143種新疾病，而這名科學家曾在2020年1月發布武漢肺炎病毒基因序，成為全球首位發布武漢肺炎病毒基因序者。

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該計畫有5名負責人，包括石正麗、曹務春等人；美國早前已有推測，認為中國武漢病毒研究所與該國210萬強大武裝部隊間合作，而今這項平民與軍方聯手的計畫曝光，或能證實美國推測。對此，石正麗曾在上月否認美國指控，聲稱「我不知道任何在武漢病毒研究所進行的軍事工作」。

身掛上校軍銜的曹務春則在報告中被列為人民解放軍軍事醫學科學院的研究員，專攻流行病學的他曾在英國劍橋大學進行相關研究，在中國與其他軍事科學家緊密合作，同時也是軍事生物安全專家委員會主任；曹務春身居要位，被視為中國軍方首席生物防禦專家、少將陳薇的軍事研究小組二把手，此小組被派往武漢應對疫情，並從事疫苗開發工作。

中國軍方封鎖武漢病毒研究所關鍵數據庫 含約1400種蝙蝠病毒

3月時，追查病毒起源的跨國團隊「DRASTIC」發布25頁調查報告，揭露中國武漢病毒研究所有至少15座數據庫無預警離線，無法讓外部人員進入查看，而數據庫管理員正是石正麗，另備受爭議的主要數據庫「batvirus.whiov.ac.cn」也被封鎖，此數據庫據信存有2.2萬個病毒樣本及病毒基因序列、1.5萬個蝙蝠樣本，並包含1400種蝙蝠病毒；據稱，「batvirus.whiov.ac.cn」自2019年9月就被封鎖，不開放外界查看，直至2019年12月30日才稱完成更新，無獨有偶，中共正是在這一天對外宣稱發現「新型病毒」。

疫情延燒至今，中國仍舊不肯分享重要訊息，而《星期日郵報》掌握文件指出，曹務春與石正麗在「動物源病原體的發現及其對人類致病性研究」上進行合作，致力於發掘可感染人類者，並進行進化研究。

該團隊從多次在國際期刊發表研究進度，2018年更新研究進度指出，該團隊已發現4種新病原體和10種新細菌，並使用宏觀基因體（metagenomics）技術發現了1640多種新病毒，這些研究結果都出於石正麗自中國南部洞穴採集之蝙蝠糞便及血液樣本。透過提取遺傳物質，石正麗也在去年發現了「RaTG13」病毒，「RaTG13」是目前已知與致武漢肺炎病毒株最接近一種。

研究的相關資訊都存放在武漢實驗室，使其堪稱亞洲最大蝙蝠冠狀病毒庫；除此之外，石正麗還承認在礦場收集到8種未確認的SARS病毒，然而這間實驗室卻在2019年9月將樣本及數據無預警下線，正巧就在武漢爆發武漢肺炎的幾週前。

中國領導人習近平曾言，科學將成為中國邁向全球霸主之路的關鍵，其後，中國軍方便擴大對科學家的聘用；對此，曾在中國政府工作過的異見人士韓聯超（Lianchao Han，音譯）表示，曹務春的參與研究起人疑竇，恐怕軍方的冠狀病毒研究專家也參與了生物防禦行動。

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