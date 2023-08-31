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焦土核打擊！北韓兵推「占領南韓」 金正恩直指地圖南方

北韓領導人金正恩在地圖上直指南韓，官媒表示當天是在進行全軍指揮演習，演習假想目標是「占領南韓」。（路透）

北韓領導人金正恩在地圖上直指南韓，官媒表示當天是在進行全軍指揮演習，演習假想目標是「占領南韓」。（路透）

2023/08/31 19:38

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國30日派出2架B-1B戰略轟炸機參與美韓「乙支自由護盾」（UFS）聯合軍演後，北韓當天深夜向朝鮮半島東部海域發射兩枚彈道飛彈。北韓官媒中央通信社（KCNA）31日證實，為反制美韓軍演，北韓對南韓各地的目標進行了模擬「焦土」（scorched-earth ）核打擊，而此次演習相當於北韓先發制人的核攻擊計畫。

《路透》報導，北韓官媒異常詳細地闡述了北韓如何設想一場潛在的戰爭，包括用核武器攻擊南韓來反擊任何襲擊，然後橫掃佔領其領土。

KCNA引述軍方聲明報導：「北韓人民軍總參謀部昨晚舉行戰術核子攻擊演習，模擬對『大韓民國』軍方匪徒的主要指揮中心和作戰機場進行焦土攻擊」。

聲明稱，北韓人民軍要讓敵人「重新認識我們堅決的懲戒意志和實質性報復能力」，並稱「絕不會坐視美軍和南韓軍事匪徒的輕舉妄動」。

此前一天，據KCNA報導，北韓領導人金正恩29日在人民軍總參謀部訓練指揮所聽取匯報，內容包含全軍訓練情況與「占領南韓」的兵推劇本，「演習整體目標是占領（朝鮮半島）整個南半邊的領土」。南韓《韓聯社》稱，這是北韓首次公開這類形式的演習。

北韓近期把對南韓的稱呼從「南朝鮮」改為「大韓民國」，外界認為這代表北韓的統一政策可能有所轉向，已開始把南韓視為敵對國家而非統一對象。

北韓這次的飛彈發射，是在美韓結束為期11天「「乙支自由護盾」聯合軍演的前一天所進行。日本防衛省表示，北韓的第一枚飛彈達到50公里的高度，飛行350公里，第二枚飛彈飛行高度也高達50公里，飛行400公里。

美國太空軍官員30日表示，美國和南韓軍方將就雙方追蹤北韓飛彈發射的系統進行更緊密整合，相關工作也會很快與日本開展更多合作。《路透》報導，美國太空軍派駐南韓的一支部隊，將主導這項更緊密太空整合的工作，美韓同盟認為，這是更有效追蹤北韓威脅和因應衝突的關鍵。

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