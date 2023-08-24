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北韓軍事偵察衛星發射失敗！日本清晨對沖繩發避難警示

北韓今晨疑似發射飛彈，日本官方還一度透過緊急情報網路系統（Em-Net）發布警示，呼籲民眾避難。不過後續北韓官媒表示，發射的是軍事偵察衛星。（路透）

北韓今晨疑似發射飛彈，日本官方還一度透過緊急情報網路系統（Em-Net）發布警示，呼籲民眾避難。不過後續北韓官媒表示，發射的是軍事偵察衛星。（路透）

2023/08/24 06:53

〔即時新聞／綜合報導〕外媒消息指出，北韓今晨疑似發射飛彈，日本官方還一度透過緊急情報網路系統（Em-Net）發布警示，呼籲沖繩民眾避難。不過後續北韓官媒表示，發射的是軍事偵察衛星，且在飛行過程中因出現異常而失敗。

綜合韓媒、日媒報導，日本防衛省今晨約3時55分（台灣時間2時55分）指出，北韓疑似發射彈道飛彈，日本政府針對沖繩縣發布全國瞬時警報系統（J-Alert），呼籲民眾避難，並指在今晨4點左右飛行物應已通過日本上空，朝太平洋方向通過，後續日本官方也解除避難的呼籲。

日本內閣官房長官松野博一對此表示，這是一個嚴重的問題，違反了聯合國安理會的決議，並指該決議禁止北韓使用彈道飛彈技術進行任何發射，即使是發射衛星。日方將向北韓提出強烈抗議，並以最強烈的措辭予以譴責。

南韓聯合參謀本部今晨也宣布，北韓今晨約3時50分從平安北道東倉里地區朝南方發射一枚「太空發射體」。軍方已升級戒備態勢，並在與美方密切合作下保持萬全的戒備態勢，以防萬一。

日媒後續引述北韓官媒朝中社消息指出，北韓發射了一枚軍事偵察衛星，但因飛行過程中出現異常而失敗，並指在調查原因後將於10月再次發射。

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