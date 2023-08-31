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中國新地圖犯眾怒！繼印度、大馬後 菲律賓也不承認南海劃分

中國與菲律賓多次在南海發生衝突。（法新社）

中國與菲律賓多次在南海發生衝突。（法新社）

2023/08/31 15:49

〔即時新聞／綜合報導〕中國自然資源部日前發布2023年版標準地圖，除了納入台灣和多國爭議主權的南海諸島，也將中國與印度爭議邊界上的印度省份和地區劃入中國版圖，引發鄰國抗議，繼印度與馬來西亞後，菲律賓也發布聲明，不承認中國在新版標準地圖。

綜合外媒報導，菲律賓外交部今（31日）發表一份聲明中說，中國對菲律賓島礁和海域的主權和管轄權主張沒有國際法依據，尤其已違反1982年《聯合國海洋法公約》，馬尼拉呼籲北京「採取負責任的行動」，要求中國遵守《聯合國海洋法公約》和2016年南海仲裁案下的義務。

中國自然資源部週一（8月28日）在官網發布2023年版中國標準地圖，將南海九段線納入中國管轄的海域，但馬尼拉主張派格阿薩島（中國稱中業島）、阿雲津礁（中國稱仁愛礁）等屬於菲律賓領土。

馬來西亞外交部昨（30日）也發表聲明，拒絕中國這份新版地圖對該國外海的南海海域主權，聲明說「馬來西亞不承認中國在南海的主權主張，如其在二○二三年版標準地圖中所劃出涵蓋馬來西亞海域」。

中印邊境的「阿魯納恰爾邦」（Arunachal Pradesh）、洞朗（Doklam）高原，及中印邊界西段爭議區「阿克賽欽」（Aksai Chin）都納入中國領土範圍，印度外交部長蘇杰生痛斥中方主張「荒謬」，中國過去就曾有地圖納入他國領土，「這是他們的陳年舊習」，這種做法改變不了事實，「對印度領土做出荒謬的主張，不會讓它變成中國的領土。」

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