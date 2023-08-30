離台灣不到200公里！掐住中國往巴士海峽咽喉 美菲擬在巴丹建港

菲律賓巴丹群島與台灣相距不到200公里。（EPA-EFE/USGS）

2023/08/30 22:27

〔編譯楊芙宜／台北報導〕路透30日引述菲律賓巴丹群島省（Batanes）省長等3名官員指出，美國軍方正和菲律賓討論在菲律賓最北方偏遠的巴丹群島開發一個民用港口，

巴丹群島離台灣不到200公里，巴丹群島和台灣之間的巴士海峽，被認為是航行西太平洋和南海之間船舶的咽喉點，也是一旦中國侵台的關鍵水道，巴丹建港被視為增加美方進入最接近台灣的戰略島嶼之管道。

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中國解放軍近期時常派遣機艦通過巴士海峽，凸顯巴丹群島的關鍵地帶位置，已被視為未來美中在台海可能軍事衝突的前線，今年4月間美菲30多年來最大規模年度聯合軍演，一部分也在此演習。

報導說，在美中摩擦日益增加之際，華盛頓強化美菲共同防禦條約的長期合作，美國軍事介入在巴丹擬議興建港口的計畫，可能引發美中緊張升溫。台灣國防部表示，中國軍方經常派遣船艦和飛機通過巴士海峽。

中國駐馬尼拉大使館對美軍參與巴丹群島建港的報導沒有立即置評。華府尋求與馬尼拉在內的亞洲國家開展更緊密關係，以在亞太地區抗衡中國。菲律賓是美國前殖民地，也是和美國簽有共同防禦條約的盟邦。

巴丹群島省的省長凱柯（Marilou Cayco）透露，她已向美國尋求資金在當地興建一個替代性港口，以利於雨季期間海象不佳時，協助卸下來自馬尼拉的貨物；相關計畫內容是要在巴斯柯島（Basco island）興建一座港口。當地官方表示，大浪常造成現有港口無法進入，建新港計畫可能10月會作出決定。

菲律賓過去一年來，將美軍可進入菲國軍事基地的數量大增近一倍，表面上為了人道援助，其實任何時點都有數千美軍進駐，輪調參加演訓。中國先前表示，美方此舉是在對區域緊張情勢「煽風點火」。

菲律賓兩位不具名官員表示，美軍最近已經前往巴丹群島討論建港事宜。其中一名高階軍官表示，菲律賓武裝部隊對雷達，以及改善此區域監控能力方面有興趣。凱柯證實美軍來訪，稱他們來過一次，以評估替代性港口案。

美國駐菲大使館發言人甘戈帕迪耶（Kanishka Gangopadhyay）表示，美國使館和美國太平洋陸軍司令部（USARPAC）專家已經「在對方要求下」，與省長和地方政府接觸，「商討美國太平洋陸軍司令部可以對該省的工程、醫療和農業發展計畫提供支持的方法」，但他未具體提到此新建港口案。

美國軍方擬在菲律賓巴丹群島建港口，巴丹群島掐住中國機艦進入巴士海峽的咽喉點，戰略地位重要。圖為6月底菲國空軍黑鷹直升機降落在巴丹群島省雅米島的演練。（歐新社）

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