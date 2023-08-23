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美制裁西藏「強制同化」官員 中厚顏怒駁：西藏人權正值史上最佳

美國以中國在西藏「強迫同化」兒童為由，對中國官員實施簽證制裁。圖為2021年6月1日，西藏首府拉薩的高中生上課檔案照。（法新社）

美國以中國在西藏「強迫同化」兒童為由，對中國官員實施簽證制裁。圖為2021年6月1日，西藏首府拉薩的高中生上課檔案照。（法新社）

2023/08/23 17:25

〔編譯張沛元／綜合報導〕中國外交部23日痛批華府稍早以「強制同化」西藏兒童為由，對中國官員實施簽證限制，指控美國罔顧事實與干涉中國內政，並要求美方撤銷此決定，「否則中方必將作出堅決有力回應」。

美國22日宣布將對「強迫西藏兒童同化」的中國官員實施限制簽證制裁，指稱這些官員為強制同化迫使西藏兒童進入公營寄宿學校，以便將西藏獨特的語言、文化與宗教傳統從下一代藏人身上抹去。聯合國專家稱，在西藏，有100萬名兒童與家人失散。

中國外交部發言人汪文斌23日在例行記者會上表示，中方對此堅決反對並強烈譴責，美方罔顧事實，假借西藏問題對中國官員進行非法制裁，嚴重干涉中國內政、損害中方利益與違反國際關係基本準則。

汪文斌以極大篇幅說明與解釋，稱「西藏人權處於歷史最好時期，國際社會對此有目共睹」，以及推行寄宿制學校是因地制宜，而且中國各省區都有…該制度未抹煞、反而「保護藏人人權與文化傳統」，「強制同化」純屬子虛烏有。

汪文斌還翻老帳稱，美國對內曾屠殺印第安原住民，以及歧視非裔與亞裔，對外則曾入侵阿富汗、伊拉克、利比亞與敘利亞並造成數百萬人死亡，應該反躬自省而非干涉他國內政。

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