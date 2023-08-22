中共在非洲開設黨校 輸出威權主義

中國在坦尚尼亞設立尼雷爾領導力學院，輸出中共一黨專政理念與制度。（取自尼雷爾領導力學院官網）

2023/08/22 06:07

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國和丹麥媒體的調查報導指出，中國去年在非洲東部的坦尚尼亞開辦一所向政治領袖灌輸威權主義的學校，透過向當地執政黨幹部講授政黨應凌駕於行政和司法之上、嚴明黨內紀律以貫徹意識形態等中共一黨專政的執政理念，反擊美國等西方國家推進非洲民主進程的努力。

美國媒體Axios和丹麥3大報之一「政治報」（Politiken）所做的聯合調查發現，這所「尼雷爾領導力學院」（Mwalimu Julius Nyerere Leadership School）是中國與坦尚尼亞、莫三比克、納米比亞、安哥拉、南非和津巴布韋等國執政黨合作的項目之一。雖然這些國家在政治上實行多黨制，但據稱北京傳授有關如何維持永久執政的「秘訣」，受到納米比亞等多國官員的「熱烈歡迎」。

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而在中國向非洲輸出中國敘事和審查模式的同時，美國、丹麥、德國等民主國家也一直在推動非洲的多黨制度和政治參與，包括向當地民衆講解新聞自由、法治和自由主義價值觀的重要性，以促進當地民主發展。

報導指出，儘管中國和非洲政府官員將該校運作描述爲減輕貧困，並致力於促進非洲經濟和社會發展的方式之一，但在中國遭到西方抵制之際，北京當局在坦尚尼亞開設有如中共黨校分支機構的目的，是以輸出其威權統治模式挑戰西方主導的世界秩序，也是中國與美國和其他西方國家爭奪非洲原物料和礦產能源的逆襲。

中國在非洲培養並不拒絕威權主義的政治集團，不僅可望保障其出口市場，也有助於中國重塑對外影響力，例如在南海等議題上獲得輿論支持，並削弱外界對北京惡劣人權紀錄的批評，代價則是進一步削弱非洲國家脆弱的民主政治。

據報導，尼雷爾領導力學院鎖定執政黨中竄起的年輕幹部，但排除反對黨人士。學校會議和短期培訓課程均由中共黨校教師講授，包括治黨、黨紀、反腐敗、習近平思想、脫貧攻堅等具有濃厚「中國特色」的內容。此外，該校非洲教職員工提供的課程還涉及泛非主義、民族主義和公共行政部門管理等。

香港《南華早報》去年6月便披露，尼雷爾領導力學院位於坦尚尼亞最大城市三蘭港外40公里處的基巴哈（Kibaha），獲得中共對外聯絡部提供補助。調查發現，該校獲得中共中央黨校4000萬美元（約台幣12億元）資助，並由一家中國建設公司承建，內部設有大型宴會廳、健身房、網球場和300多間使用中國製家具的飯店式客房。

該校去年首次舉辦一場大型培訓活動，當時有來自中國等約120名政黨幹部參加。今年6月，該校舉行的第二次大型培訓活動則有約170人參加，期間還設有專爲坦尚尼亞執政黨「革命黨」（CCM）成員舉辦的小型會議和短期課程。

去年11月，中國國家主席習近平與來訪的坦尚尼亞總統哈山（Samia Suluhu Hassan）舉行會談，共同宣布將中坦關係提升為「全面戰略合作夥伴關係」。中國駐美國大使館發言人劉鵬宇在回覆Axios詢問時，否認中方在非洲輸出威權主義模式，聲稱中共和非洲各國相互學習治國理政經驗，支持對方走適合各自國情的發展道路。

中國在坦尚尼亞設立尼雷爾領導力學院，輸出中共一黨專政理念與制度。（取自尼雷爾領導力學院官網）

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