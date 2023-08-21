伊拉克廣告牌遭駭客入侵大播「A片」 當局下令全市數位廣告關閉

伊拉克戶外廣告看板遭駭客入侵，改播放色情影片。（法新社）

2023/08/21 22:35

〔即時新聞／綜合報導〕伊拉克首都巴格達當地一處戶外廣告牌遭到駭客入侵，並改為播放色情影片，怪異景象全遭到路人拍下上傳Tiktok，相關當局也緊急下令關閉了全市範圍內所有的數位廣告看板。

綜合外媒報導指出，事件發生於19日，伊拉克首都巴格達（Baghdad）市中心一處交通要道附近的廣告看板突然播放起色情影片，直到安全部門出面，要求看板公司趕快切斷電源，才結束這場鬧劇。當局為避免再次發生類似事件，目前將境內的廣告看板全數關閉，等待有關單位的審查。

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巴格達警方表示，看板之所以會播放色情影片，主要是因為遭到駭客入侵，目前警察已經逮捕涉嫌入侵廣告看板的技術人員。據了解，該技術人員與廣告看板的營運商有財務糾紛，所以才入侵廣告看板系統洩恨。

伊拉克政府在2022年宣布，將計畫封鎖所有色情網站，但目前還有多個網站可以使用。此外，政府還針對多名YouTuber和TikTok網紅發出警告，指責他們發布「違反道德和傳統的不雅內容」，其中一些人甚至已被逮捕，包含一名發布流行音樂唱跳影片的年輕女子。

عرض عليها مشاهد "مُخلّة" .. تهكير شاشة إعلانات في ساحة عقبة بن نافع وسط #بغداد #الشرقية_نيوز pic.twitter.com/Z45UmKxhIg — AlSharqiya TV - قناة الشرقية （@alsharqiyatv） August 19, 2023

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