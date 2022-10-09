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    影像曝光！ 駭客入侵伊朗國營電視台 最高領袖哈米尼「全身著火」

    駭客奪下電視台主控權後，將這張照片播送給正在觀看的民眾。（圖取自「1500_tasvir_en」推特）

    駭客奪下電視台主控權後，將這張照片播送給正在觀看的民眾。（圖取自「1500_tasvir_en」推特）

    2022/10/09 15:12

    〔即時新聞／綜合報導〕伊朗女子阿米尼（Mahsa Amini）因未正確配戴頭巾遭警方拘捕而後意外身亡，此事引發伊朗一波又一波的抗議潮。就在當地時間8日晚間，伊朗國營電視台遭駭客入侵，螢幕上出現伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的照片，但他身邊環繞著火焰，臉上也被標靶瞄準，為抗議事件添上一筆新紀錄。

    《BBC》報導，伊朗國營電視台於8日晚間6時被駭客打斷，畫面突然出現一張照片，哈米尼位在正中央，身旁環繞著後製合成的火焰，臉上竟還被紅色靶心瞄準。

    除了哈米尼，照片中也有阿米尼的身影，還有其他3位在抗爭中身亡的女性。圖片上也寫了一些抗爭標語，包含「起身反抗吧，加入我們」、「我們年輕一輩的血正從魔爪上滴下」等號召更多人參加這起抗爭的激動字眼。

    這起駭客攻擊事件維持幾秒就被切斷了，據悉，犯下此案的犯罪組織稱自己為「Adalat Ali」，翻成中文即「阿里的正義」。

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