影像曝光！ 駭客入侵伊朗國營電視台 最高領袖哈米尼「全身著火」

2022/10/09 15:12

〔即時新聞/綜合報導〕伊朗女子阿米尼(Mahsa Amini)因未正確配戴頭巾遭警方拘捕而後意外身亡,此事引發伊朗一波又一波的抗議潮。就在當地時間8日晚間,伊朗國營電視台遭駭客入侵,螢幕上出現伊朗最高領袖哈米尼(Ayatollah Ali Khamenei)的照片,但他身邊環繞著火焰,臉上也被標靶瞄準,為抗議事件添上一筆新紀錄。

據《BBC》報導,伊朗國營電視台於8日晚間6時被駭客打斷,畫面突然出現一張照片,哈米尼位在正中央,身旁環繞著後製合成的火焰,臉上竟還被紅色靶心瞄準。

除了哈米尼,照片中也有阿米尼的身影,還有其他3位在抗爭中身亡的女性。圖片上也寫了一些抗爭標語,包含「起身反抗吧,加入我們」、「我們年輕一輩的血正從魔爪上滴下」等號召更多人參加這起抗爭的激動字眼。

這起駭客攻擊事件維持幾秒就被切斷了,據悉,犯下此案的犯罪組織稱自己為「Adalat Ali」,翻成中文即「阿里的正義」。

IRIB was hacked by the "Edaalate Ali‌" group while broadcasting the news at 21 with the slogan "Woman, Life, Freedom."#مهسا_امینی #MahsaAmini #IranRevolution pic.twitter.com/sfWjwbqbed