扯！南韓世界童軍大露營 竟有標案完工日設在活動結束後

在南韓全羅北道舉行的世界童軍大露營，竟有標案完工日是在活動結束後。（法新社）

2023/08/14 15:04

〔即時新聞／綜合報導〕離譜到極點！在南韓全羅北道舉行的第25屆世界童軍大露營，整個過程辦得荒腔走板，最終只能倉促提前落幕，沒想到如今又傳出原本要當成主要活動場所的「全球青少年領導中心」，標案完工日竟設在明年3月27日，在露營過程中只能勉強克難使用。

據韓媒《中央日報》報導，全羅北道新萬金營地，早在2017年8月就被選為童軍大露營地點，但「全球青少年領導中心」一直到去年4月才緊急招標並於同年6月開工，施工時間為660個工作日，完工日期定在2024年3月27日。

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然而，第25屆世界童軍大露營是在今年8月1日開幕，「全球青少年領導中心」顯然根本趕不上，最終只能在活動開始前8天取得「完工前使用許可」，在露營期間當做活動運營中心和醫院使用。

除此之外，全羅北道政府以大會籌備名義一共簽下256份合約，其中15份的完工或交付日期竟設在開幕日8月1日之後，例如基礎設施電力工程是在8月5日完工，會場電力工程則是8月10日完工。

之所以會有這樣的狀況，主要原因在於全羅北道政府遲遲沒有動作，不少工程都是2021年或2022年公告招標，自然趕不上在開幕前完成。此外，全羅北道政府要求投標企業必須是當地公司，因此會發生小型建商拿下大型標案的情況，受到施工能力不足的影響也拖延了時間。

全羅北道政府對此解釋，由於世界童軍大露營地皮準備工作沒有預期完成，這才使得工程跟著被推遲。不過，南韓國民力量黨國會議員權性東等人表示，大露營場地是由全羅北道全權決定，國會一定會追究地方政府太晚招標、為當地企業輸送利益的責任。

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