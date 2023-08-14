沒完沒了！南韓世界童軍大露營 救護車被當成行李車遭舉報

南韓舉辦的世界童軍大露營又有爭議，越南團在離開時竟發生救護車被當成行李車使用的狀況。（法新社）

2023/08/14 14:19

〔即時新聞／綜合報導〕南韓所舉辦的世界童軍大露營問題不斷，雖然活動已於11日提早結束，但還是不斷傳出爭議，大田市有民眾12日上網舉報，指稱暫住在某大學宿舍的越南團，最後要離開時竟發生救護車被當成行李車使用的狀況，當地消防本部也坦誠確有此事。

據《韓聯社》報導，南韓網路論壇爆料文章指稱，救護車當時停在大田某所大學的宿舍前，由救護員將行李一一裝上車後載走，之後又回來繼續運送行李，讓人感到相當的疑惑。

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隨著爭議的擴大，有民眾向保健福祉部投訴此事，並找上大田東部警察署告發消防單位瀆職，畢竟使用救護車協助搬運童軍團行李，顯然並非《緊急醫療法》中所規定的救護車職責。

對此，大田消防本部表示，由於該大學宿舍大門前是單行道不方便停車，因此越南團的巴士停在300公尺之外，若是讓童軍拖著行李在馬路上行走會很危險，是以才會在安全的考量下幫忙載送行李。

大田消防本部強調，救護車是在越南團入住宿舍時就安排好的，現場救護員看到越南童軍的不方便之處，出於善意之下幫忙搬運行李，並非是當天接到特別指示才前往現場，如今造成爭議讓他們感到相當遺憾。

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