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世界童軍大露營成國家級醜聞 南韓監查院展開全面調查

南韓所舉辦的第25屆世界童軍大露營，過程中問題頻傳大丟國家臉面，監查院將展開全面調查。（法新社）

南韓所舉辦的第25屆世界童軍大露營，過程中問題頻傳大丟國家臉面，監查院將展開全面調查。（法新社）

2023/08/13 12:31

〔即時新聞／綜合報導〕南韓在全羅北道新萬金營地舉辦的第25屆世界童軍大露營，過程中問題頻傳大丟國家臉面，包括高溫應對不足、蚊蟲叮咬、衛生不佳、性騷事件等等，不少國家提前拔營改到其他地方居住，活動最終也草草結束，只能靠著徵召偶像團體閉幕表演挽回一點聲勢，南韓監查院將針對大露營的主辦協辦單位展開全面調查。

《韓聯社》報導，監查院為南韓監督公務人員的專責機構，直接受總統領導，將對世界童軍大露營組委會、全羅北道地方政府以及負責支援的行政安全部、女性家族部進行審查。

據了解，這次世界童軍大露營活動，是在2017年8月就已選定營地，經過6年的籌備仍然辦得荒腔走板，預計至少有數百名公務員要接受調查。另外，大露營總經費破千億韓元（約新台幣24億元），因此公帑是否有濫用問題將是調查重點之一。

就目前的資料來看，大露營有74％經費花在組委會運營和各種項目支出上，共達870億韓元（約新台幣20.8億元），但花在廁所、浴室和飲水機等硬體設施上只有130億韓元（約新台幣3.1億元），而有關衛生方面是大露營初期最令人詬病的問題之一。

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