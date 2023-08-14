採訪艾米尼父被判刑 伊朗女記者獲釋貼未戴頭巾照

2023/08/14 03:00

〔中央社〕伊朗記者馬魯菲安因為採訪已故庫德族女子艾米尼的父親而遭判刑2年，她今天證實自己已經獲釋時，大膽地在社群媒體上張貼違反嚴厲服儀規定的未佩戴頭巾照片。

法新社報導，馬魯菲安（Nazila Maroufian）從首都德黑蘭的伊文（Evin）監獄獲釋後，在社群媒體上張貼自己沒有佩戴頭巾的照片，公然違反這個伊斯蘭共和國針對女性的嚴厲服儀規定。

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她在舊稱推特（Twitter）、現已改名的社群媒體平台X，以及Instagram上寫道：「不要接受奴隸制度，妳應當得到最好的。」上傳的照片顯示她單手握著一束花，另一支手比出象徵勝利的V字手勢。

馬魯菲安去年10月在新聞網站Mostaghel Online上發表艾米尼（Mahsa Amini）父親艾姆賈德（Amjad Amini）受訪文章，標題是「艾米尼父親：他們在撒謊！」

22歲伊朗庫德族女子艾米尼去年涉嫌違反女性服儀規定，遭到道德警察羈押期間於同年9月16日死亡。艾米尼之死引發排山倒海的舉國抗爭，時間長期數月之久。

艾姆賈德在訪談中指控當局針對艾米尼死亡的情況撒謊。伊朗當局表示，艾米尼因健康問題而死亡；艾米尼家人和社運人士則主張，她於羈押期間頭部遭到重擊。

馬魯菲安出身艾米尼家鄉庫德斯坦省（Kurdistan）薩蓋茲鎮（Saqez），伊朗境外波斯語媒體表示，她現年23歲。

馬魯菲安去年11月首度被捕，後來獲釋。她今年1月表示，自己被依從事反抗制度宣傳和散播假新聞的罪名而判刑兩年、緩刑5年。根據人權團體，當局7月初諭令她返回伊文監獄。1120814

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