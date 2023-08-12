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美伊換囚達初步共識 伊朗在南韓被扣資產漸解凍

伊朗外交部10日透過聲明表示，南韓商業銀行已經開始解除伊朗的出口石油貸款凍結措施，圖為伊朗國旗。（路透）

伊朗外交部10日透過聲明表示，南韓商業銀行已經開始解除伊朗的出口石油貸款凍結措施，圖為伊朗國旗。（路透）

2023/08/12 11:05

〔即時新聞／綜合報導〕美國與伊朗近期對於以換囚為條件，解除伊朗在南韓遭凍結資金上達成共識，南韓商業銀行正逐步解除伊朗石油出口貸款的凍結，代表南韓與伊朗的雙方關係終於在美伊共識下出現破冰曙光，而美國與伊朗也將就進一步釋放彼此囚犯進行磋商。

根據《韓聯社》報導，伊朗外交部10日透過聲明表示，南韓商業銀行已經開始解除伊朗的出口石油貸款凍結措施，並稱這些款項遭美國「非法」凍結在南韓銀行長達數年，本次美伊雙方達成共識，除南韓開始解除對伊朗資產凍結外，雙方亦將交換被非法拘留的對方國民。

《韓聯社》指出，伊朗外交部聲明稱，美國將履行的承諾除了解除南韓凍結的伊朗資產外，還包括釋放遭美方拘留的伊朗人。而美國白宮國安會（NSC）亦於10日稍早發布聲明表示，伊朗政府已將不當拘押的5位美國公民釋放，轉為軟禁狀態，美伊雙方仍在對進一步釋放囚犯一事進行談判中。

《韓聯社》提及，針對媒體報導，南韓外交部方面則指，南韓政府就凍結資金問題始終與美國、伊朗保持密切溝通。據悉，2018年美國前總統川普將伊朗央行列為制裁名單號，伊朗2010年以央行名義在南韓開立的帳戶隨即遭凍，該帳戶是為向南韓收取原油費用的貸款而設立，遭凍結後，雙方皆無法進行交易，目前南韓須向伊朗支付的70億美元（約新台幣2233億）原油貸款仍在逐步解凍中。

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