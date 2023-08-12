女獄警愛上男囚犯！獄中爽「電愛」 半年熱線3541次下場曝光

27歲女獄警與32歲男囚天雷勾動地火，用牢房電話通話3451次，「大膽電愛」。示意圖（路透）

2023/08/12 23:35

〔即時新聞／綜合報導〕女獄警愛上囚犯！美國27歲女獄警不僅多次協助32歲受刑人「偷渡」手機，更繞過安全系統，煲電話粥3451次爽談戀愛，2人更經常用牢房電話「激情電愛」，通話總時間超過380小時，電話費更哲合高達約新台幣3萬2000元。

綜合外媒報導，女獄警凱蒂．洛克斯頓（Katie Loxton）因工作關係，認識了被判刑14年的販毒集團成員亞當．希格斯（Adam Higgs），2人天雷勾動地火。為了與亞當談戀愛，2021年7月7日到2022年1月13日，她不僅幫男方「偷渡」手機，讓亞當能夠時刻和她保持聯繫，更違法繞過監獄電話系統的安全措施，用牢房電話大談戀愛，甚至大膽「電愛」。

請繼續往下閱讀...

根據調查，2人半年打了3451通電話，通話時數超過380小時，電話費折合新台幣高達3.2萬。凱蒂上班時間經常待在亞當的牢房區域，遭到同事起疑，畸戀才因此曝光。事後凱蒂遭到逮捕，住家也遭到搜索，同時警方也在住所中搜出3封亞當寫給凱蒂的情書。

兩人被抓包後坦承犯行，而凱蒂瀆職被判入獄12個月，而亞當則是因在獄中違法持有及使用通訊設備又被判刑8個月。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法