為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

女獄警愛上男囚犯！獄中爽「電愛」 半年熱線3541次下場曝光

27歲女獄警與32歲男囚天雷勾動地火，用牢房電話通話3451次，「大膽電愛」。示意圖（路透）

27歲女獄警與32歲男囚天雷勾動地火，用牢房電話通話3451次，「大膽電愛」。示意圖（路透）

2023/08/12 23:35

〔即時新聞／綜合報導〕女獄警愛上囚犯！美國27歲女獄警不僅多次協助32歲受刑人「偷渡」手機，更繞過安全系統，煲電話粥3451次爽談戀愛，2人更經常用牢房電話「激情電愛」，通話總時間超過380小時，電話費更哲合高達約新台幣3萬2000元。

綜合外媒報導，女獄警凱蒂．洛克斯頓（Katie Loxton）因工作關係，認識了被判刑14年的販毒集團成員亞當．希格斯（Adam Higgs），2人天雷勾動地火。為了與亞當談戀愛，2021年7月7日到2022年1月13日，她不僅幫男方「偷渡」手機，讓亞當能夠時刻和她保持聯繫，更違法繞過監獄電話系統的安全措施，用牢房電話大談戀愛，甚至大膽「電愛」。

根據調查，2人半年打了3451通電話，通話時數超過380小時，電話費折合新台幣高達3.2萬。凱蒂上班時間經常待在亞當的牢房區域，遭到同事起疑，畸戀才因此曝光。事後凱蒂遭到逮捕，住家也遭到搜索，同時警方也在住所中搜出3封亞當寫給凱蒂的情書。

兩人被抓包後坦承犯行，而凱蒂瀆職被判入獄12個月，而亞當則是因在獄中違法持有及使用通訊設備又被判刑8個月。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
K毒味重還辯剛健身沒洗澡 女警嗆：騙我沒聞過汗臭喔
2023/08/09 16:47

K毒味重還辯剛健身沒洗澡 女警嗆：騙我沒聞過汗臭喔
薩爾瓦多新建巨無霸監獄可關4萬囚犯 將成世界最大監獄
2023/02/04 14:00

薩爾瓦多新建巨無霸監獄可關4萬囚犯 將成世界最大監獄

世客博必看！全台最大3D投影光雕秀
牢房變砲房！ 女獄警搞上3男囚到處啪啪啪 對象全「極度危險」
2021/09/24 20:31

牢房變砲房！ 女獄警搞上3男囚到處啪啪啪 對象全「極度危險」
全程遭偷錄！與男囚激情擁吻畫面外流 女獄警請辭
2021/08/21 15:18

全程遭偷錄！與男囚激情擁吻畫面外流 女獄警請辭

吃的瘦瘦筆？醫證：增肌減脂超輕鬆
偷藏手機搞自拍 蠢囚犯害慘全監獄GG了
2017/01/05 16:46

偷藏手機搞自拍 蠢囚犯害慘全監獄GG了
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播