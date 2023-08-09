K毒味重還辯剛健身沒洗澡 女警嗆：騙我沒聞過汗臭喔

邱姓男子身上有K毒味，硬抝說是剛健身沒洗澡，被女警嗆是不是騙她沒聞過汗臭？（民眾提供）

2023/08/09 16:47

〔記者王捷／台南報導〕邱姓男子8日凌晨違規被巡邏警員攔下，車門一開K毒味很重，警員瞥見車內的K盤，問他這麼臭是什麼味道？邱男繼續裝傻說，可能是剛健身完還沒洗澡，結果被支援女警嗆翻，問邱男是不是騙她沒聞過汗臭？之後邱男才從車門置物格拉一大包K毒跟毒品咖啡，訊後警方將他依法送辦。

22歲的邱男自稱找不到工作，他沒有犯罪紀錄，8日凌晨3點多他開車找朋友，要返家途中因雙黃線違規迴轉，被中正派出所副所長顏呈叡、警員邱黃秉義攔下來，車門一開警員就覺得不對，因為不只車上有K毒的味道，邱男在翻找手機時，警員也在車門旁的置物格中看見K盤。

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警員酸邱男，身上這麼臭是什麼味道？本來想要邱男自己坦承有吸毒，沒想到邱男繼續裝傻，聲稱一定是剛健身沒洗澡，才會臭臭的，但這讓來支援的女警吳桂卿聽不下去，嗆邱男是不是騙她沒聞過汗臭味，K毒臭還要抝汗臭，都看到K盤了還在裝，最後邱男才從車門置物格拉出一大包毒品。

邱男被逮捕後，警方清查他一共帶了20多包K毒，還有3包毒咖啡，他的尿液初步檢驗也有毒品反應，訊後警方將邱男移送法辦，同時擴大追查毒品來源。

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