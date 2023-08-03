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    貨輪走私市價8億K毒 6外籍船員逆轉改判無罪

    「富士山一號」雜貨輪涉嫌走私毒品案，高雄高分院就外籍船員部分，全部改判無罪。（記者鮑建信攝）

    「富士山一號」雜貨輪涉嫌走私毒品案，高雄高分院就外籍船員部分，全部改判無罪。（記者鮑建信攝）

    2023/08/03 08:43

    〔記者鮑建信／高雄報導〕獅子山共和國籍「富士山一號」雜貨輪，涉嫌走私市價逾8億元的405公斤K他命案，負責押貨台籍男子黃冠淯和船長「阿溫」等6名印尼籍船員共7人，被依違反毒品危害防制條例，分別判處7年4月至14年半不等徒刑，高等法院高雄分院審理，外籍船員部分大逆轉，法官認為他們均不知情，全部改判無罪，黃男仍判刑7年4月。此外，台籍主嫌高世良及中國籍綽號「炯哥」的男子則被發布通緝。

    據了解，海巡署高雄查緝隊接獲走私毒品線報，指獅子山共和國籍雜貨輪「富士山一號」，於2021年5月19日自高雄出港後，在越南外海接運毒品走私入境，乃指派快艇前往查緝。

    同年7月11日，海巡在恆春南方約164海里處，攔查「富士山一號」，在內艙查獲20袋以茶葉偽裝的3級毒品K他命共405公斤，市價超過8億元，帶回押貨台籍男子黃冠淯及船長等6名印尼籍船員擴大偵辦。

    辦案人員追查發現，此案由台籍男子高世良及另名綽號「炯哥」的中國籍男子負責策劃，以每趟10萬元台幣代價，委託黃冠淯等人將毒品運回台灣，黃男負責押貨，並在航行期間每兩天發放擔任船長的「阿溫」（譯文）及輪機長「阿桑」各20美元，其餘4名船員各10美元。

    屏東地院依違反毒品危害防制條例罪嫌，判處黃男7年4月有期徒刑，船長「阿溫」及大副「約翰」各處徒刑14年6月，輪機長「阿桑」及其他3名船員分別判處11年至14年不等徒刑，船員服刑期滿後驅逐出境。

    黃等人不服上訴，高雄高分院審理後，認為船長等外籍船員事先不知道運送毒品，全部改判無罪，黃則維持原審刑度，仍可上訴。

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